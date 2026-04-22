Λάουρα Κοβέσι: Επισκέπτεται σήμερα Φλωρίδη, Χρυσοχοΐδη και Πιερρακάκη – Οι συναντήσεις πριν από το Φόρουμ των Δελφών

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι

Συναντήσεις με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη θα έχει σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Αύριο, Πέμπτη (23/4) θα παραβρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου).

Το περιεχόμενο της συνάντησης με τον κ. Φλωρίδη δεν έγινε γνωστό από την πλευρά της κα Κοβέσι. Το ραντεβού έχει κλειστεί εδώ και καιρό και στη συνάντηση θα παραβρεθεί και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Κατά την επίσκεψη της κα Κοβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αναμένεται να τεθεί το θέμα της παράτασης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη, θητεία η οποία λήγει στην λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους, δηλαδή στην εκπνοή του ερχόμενου Ιουνίου.

Ήδη η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει απευθύνει από τον περασμένο Δεκέμβριο ερώτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των συγκεκριμένων τριών θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με την σειρά του ο κ. Φλωρίδης, απέστειλε τα ερωτήματα στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να λάβει τις σχετικές αποφάσεις το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής, το οποίο αναμένεται να συνέλθει για το θέμα αυτό μέσα στον επόμενο μήνα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί μέχρι στιγμής, η ακριβείς ημερομηνία.

Η επίσκεψη πάντως της κα Κοβέσι στα τρία αυτά υπουργεία συμπίπτει με την ημέρα που θα συζητηθεί στην Βουλή το ζήτημα της άρσης ή μη της ασυλίας των βουλευτών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκαν στην Βουλή.

 

10:32 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κοβέσι πριν από τη συνάντηση με Φλωρίδη: «Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις – Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας»

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό, Γιάννη Μπούγα έχει εδώ...
09:17 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Γεωργιάδης: Το ρουσφέτι κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις – Αστείος ο φάκελος που έχει έρθει στη Βουλή

«Το ρουσφέτι κατά τη γνώμη μου  δεν είναι κατ΄ανάγκη παράνομο και δεν πρέπει να έχει ποινικές ...
07:38 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή σήμερα η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ – Τα διλήμματα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η συζήτηση και η λήψη απόφασης από την Ολομέλεια της ...
00:03 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Παύλος Μαρινάκης για Λαζαρίδη: «Το να χτυπάμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε πίεση δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι παραπάνω» – ΒΙΝΤΕΟ

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφ...
