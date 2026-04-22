Τουρκία: Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Άγκυρα

Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Άγκυρα.
Το μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 που ανήκε στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού της Τουρκίας έπεσε για άγνωστη αιτία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Άγκυρας/Τεμελλί. Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της συντριβής.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε: «Το βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 συνετρίβη στην Άγκυρα. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού μας».
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σιντζάν, Λεβέντ Κιλίτς, δήλωσε ότι και τα πέντε μέλη του προσωπικού που επέβαιναν στο συντριπτικό ελικόπτερο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
#SONDAKİKA – “CH47 helikopterimiz kaza kırıma uğradı”
Milli Savunma Bakanlığı: Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yok. pic.twitter.com/MFWUJyjrW7
— Habertürk TV (@HaberturkTV) April 21, 2026