Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Με σκυμμένο το κεφάλι βγήκε από τα δικαστήρια ο συζυγοκτόνος – Τι υποστήριξε στην απολογία του, παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή

Με σκυμμένο το κεφάλι και υπό τις έντονες αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους, αποχώρησε ο 41χρονος συζυγοκτόνος το μεσημέρι του Σαββάτου (6/6) από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.

Νωρίτερα, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του 41χρονου για την δολοφονία της συζύγου του, της 39χρονης Βασιλικής, τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί με τα παιδιά τους.

Η απολογία του δράστη της γυναικοκτονίας διήρκεσε για περισσότερες από έξι ώρες, με τους ισχυρισμούς του να μην πείθουν τις αρχές, που αποφάσισαν ομόφωνα να του δείξουν τον δρόμο για τη φυλακή.

Οι προκλητικοί ισχυρισμοί του συζυγοκτόνου

Ο 41χρονος, κατά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την 39χρονη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι οι δύο τους συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να έκανε λόγο για πολύωρο καβγά ανάμεσα στον ίδιο και την Βασιλική, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμπλοκή και πως «κάποια στιγμή θόλωσε».

Αναφερόμενος στις ηχογραφήσεις και τις καταγραφές, που έχουν εντοπιστεί, ισχυρίστηκε ότι τις διατηρούσε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών τους και όχι για την παρακολούθηση της συζύγου του. Βέβαια, οι μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του δράστη του στυγερού εγκλήματος και κάνουν λόγο για χρόνια κακοποίηση της 39χρονης, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Μετά το τέλος της απολογίας του 41χρονου και της απόφασης να προφυλακιστεί, ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, δήλωσε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν πλέον πλήρη εικόνα για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα λάβει τη δίκαιη απόφαση, όταν η υπόθεση φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, οργή και αποτροπιασμό τόσο στην Καλαμάτα όσο και στο πανελλήνιο. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί και σήμερα πολίτες, οι οποίοι παρακολούθησαν την εξέλιξη της διαδικασίας, ενώ αποδοκίμασαν τον 41χρονο κατά την αποχώρησή του.