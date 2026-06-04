Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Ήταν ράκος, είχε μελανιές», λέει η δικηγόρος που είχε επισκεφθεί η 39χρονη Βασιλική-Απολογείται σήμερα ο 41χρονος δράστης

Απολογείται σήμερα, Πέμπτη (4/6) ο καθ’ ομολογίαν δράστης της φρικτής γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ο 41χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο ίδιος αναμένεται να επιμείνει στην υπερασπιστική γραμμή, σύμφωνα με την οποία βρισκόταν σε θέση άμυνας, όπως υποστήριξε από την πρώτη στιγμή στους αστυνομικούς. Βέβαια αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τον ιατροδικαστή καθώς τα ευρήματα μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη με 45 μαχαιριές σε όλο της το σώμα.

Το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης περιγράφει τον εφιάλτη που ζούσε η άτυχη γυναίκα τους τελευταίους μήνες, υποστηρίζοντας ότι ο 41χρονος έτρεφε παθολογική ζήλια για εκείνη.

Το τελευταίο διάστημα διέδιδε στο δικό του περιβάλλον ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε τοποθετήσει μια συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει κάθε κίνηση της 39χρονης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να δημιουργήσει και ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της 39χρονη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «θάνατος».

«Ήταν ράκος, είχε μελανιές»

Η δικηγόρος την οποία είχε επισκεφθεί η 39χρονη Βασιλική για να την συμβουλευθεί προκειμένου να ξεκινήσει διαδικασίες για να χωρίσει με τον σύζυγό της μίλησε στο STAR και είπε χαρακτηριστικά:

«Είχε έρθει σε εμένα για να την καθοδηγήσω. Ήθελε να πάρει διαζύγιο. Ήταν ράκος, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είχε μελανιές στα χέρια της και μου έκανε πολλή εντύπωση».

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη 39χρονη Βασιλική

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, γείτονες αλλά και πλήθος πολιτών βρέθηκαν χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμάτας για να αποχαιρετήσουν τη 39χρονη Βασιλική, η οποία έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο, πέφτοντας θύμα της συζυγικής βίας.

Εκατοντάδες άνθρωποι, κάθε ηλικίας , συνόδευσαν την άτυχη γυναίκα στην τελευταία της κατοικία, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη απέναντι στην έμφυλη βία. Κοινή ευχή όλων ήταν η Βασιλική να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας στη χώρα. Ιδιαίτερα φορτισμένοι ήταν οι επικήδειοι που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής από τη διευθύντρια του σχολείου στο οποίο φοιτά η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, αλλά και από μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Μέσα από τα λόγια τους αναδείχθηκε η αγωνία για το μέλλον των δύο παιδιών της Βασιλικής, αλλά και η ανάγκη να σταθεί ολόκληρη η κοινωνία δίπλα στην οικογένειά της. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον πόνο των παιδιών που καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς τη μητέρα τους, αλλά και στη δύναμη που θα χρειαστούν οι δικοί της άνθρωποι για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της.

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των ανήλικων παιδιών

Τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, φαίνεται να είναι καθαρές, ωστόσο, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της ανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του θύματος πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασίες για να πάρει την επιμέλειά τους.