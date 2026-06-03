Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Είχαμε σχεδιάσει τη φυγή της, χωρίς κανείς να το ξέρει» – Συγκλονίζει η αδελφή της 39χρονης, σήμερα η κηδεία της Βασιλικής

Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα το «τελευταίο αντίο» στη Βασιλική που βρήκε φρικτό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της και ενώ τα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο στο σπίτι τους στο κέντρο της Καλαμάτας.

Η νέα συζυγοκτονία προκαλεί οργή και αποτροπιασμό. Ο 41χρονος κατάφερε περισσότερες από 40 μαχαιριές στην 39χρονη και προσπάθησε όπως όλα δείχνουν, να «σκηνοθετήσει» ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα καθώς υποστήριξε ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη.

Ερώτημα αποτελεί και το πώς τα ανήλικα παιδιά δεν άκουσαν το παραμικρό από τον καβγά και τη δολοφονία της μητέρας τους και εξετάζεται μήπως τα είχε ναρκώσει ο 41χρονος, καθώς βρέθηκε στο διαμέρισμα και μία καρτέλα με ηρεμιστικά χάπια.

Την ίδια ώρα συγκλονίζει η μαρτυρία της αδελφής του θύματος, η οποία δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως της στέρησε «τον μοναδικό μου άνθρωπο μετά τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Μόνο εγώ και εκείνη είχαμε μείνει», υπογραμμίζοντας ότι οι γονείς τους δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

«Του έλεγε “άσε με να φύγω με τα παιδιά”»

«Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανείς να το ξέρει. Δεν πρόλαβε», είπε η αδελφή της 39χρονης φανερά συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια.

Απαντώντας δε στην ερώτηση αν πιστεύει ότι ο 41χρονος δολοφόνος είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής, απάντησε «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο”».

Όπως εξήγησε, ο δράστης «είχε χτυπήσει πολλές φορές» την 39χρονη αδελφή της.

«Τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια από κοντά, το πρώτο παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί, όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα», είπε η αδελφή της Βασιλικής, ενώ για τα δύο παιδιά του ζευγαριού δήλωσε «είναι πλέον μαζί μου» και «κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει τι συνέβη τη Δευτέρα στο σπίτι τους».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: