ΗΠΑ: Ανησυχία σε λύκειο της Μασαχουσέτης έπειτα από πολλαπλά περιστατικά καρκίνου του μαστού σε καθηγήτριες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Έρευνα για πιθανούς περιβαλλοντικούς παράγοντες ξεκίνησαν οι αρχές στη Μασαχουσέτη, έπειτα από τη διάγνωση πολλών καθηγητριών με καρκίνο του μαστού ή προκαρκινικές αλλοιώσεις στο ίδιο σχολείο τα τελευταία χρόνια, αναφέρει το CBS.

Η υπόθεση αφορά το Λύκειο Uxbridge, όπου η διοίκηση του σχολείου ενημέρωσε γονείς και προσωπικό ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιος κοινός περιβαλλοντικός παράγοντας που θα μπορούσε να σχετίζεται με τα περιστατικά.

Έρευνα από ειδικούς και υγειονομικές αρχές

Σε επιστολή προς τις οικογένειες και το προσωπικό, ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας Ντέιβιντ Λιούνγκμπεργκ και ο διευθυντής του σχολείου Μάικλ Ρούμπιν χαρακτήρισαν την υπόθεση «ανησυχητική».

«Αρκετές γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού ή προκαρκινικές παθήσεις τα τελευταία χρόνια», ανέφεραν, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Οι σχολικές αρχές επικοινώνησαν με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Μασαχουσέτης και το τοπικό Συμβούλιο Υγείας, ενώ ομάδα επιδημιολόγων, περιβαλλοντολόγων και επιστημόνων εξετάζει όλα τα πιθανά δεδομένα.

Έλεγχοι στην ποιότητα του αέρα και στις εγκαταστάσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Μονάδα Εσωτερικής Ποιότητας Αέρα του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιήσει ελέγχους στο σχολείο.

Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν μετρήσεις μονοξειδίου του άνθρακα, υγρασίας, θερμοκρασίας, αερισμού και άλλων οργανικών ενώσεων που ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα.

Παράλληλα, εξετάζονται οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού, καθώς και η προηγούμενη χρήση του οικοπέδου όπου κατασκευάστηκε το σχολείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης έχουν ήδη αποκλείσει το νερό ως πιθανό παράγοντα κινδύνου.

«Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος»

Οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν άμεσο κίνδυνο για μαθητές ή εργαζομένους.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσου κινδύνου στο κτίριο και δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί η πρόσβαση ή η χρήση των εγκαταστάσεων αυτή τη στιγμή», αναφέρεται στην ενημέρωση προς τους γονείς.

Οι ερευνητές έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις εκπαιδευτικούς που επηρεάστηκαν και εξετάζουν παράγοντες όπως η ηλικία, το ιατρικό ιστορικό, το οικογενειακό ιστορικό και τα ακριβή χαρακτηριστικά κάθε διάγνωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο.

Σχολείο που λειτουργεί από το 2012

Το λύκειο άνοιξε το 2012, εκτείνεται σε περίπου 11.400 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί περίπου 600 μαθητές.

Οι σχολικές αρχές κάλεσαν την κοινότητα να αποφύγει τα πρόωρα συμπεράσματα όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

«Καθώς η αξιολόγηση συνεχίζεται, ζητούμε από τα μέλη της κοινότητας να μην προβαίνουν σε εικασίες ή συμπεράσματα που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, έχουν τεθεί στη διάθεση μαθητών και εργαζομένων υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.