Ίντρις Έλμπα: Χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο – Παραμένει φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Ο Ίντρις Έλμπα χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ για την προσφορά του στους νέους, μέσω του Elba Hope Foundation και της συνεργασίας του με το King's Trust. Παράλληλα με αυτή την τιμή, ο ηθοποιός παραμένει στο επίκεντρο των φημών για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του ότι δεν είναι υποψήφιος.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: PA
Φωτογραφία: PA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ίντρις Έλμπα τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη από τον βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια τελετής στο Κάστρο του Ουίνδσορ.
  • Ο 53χρονος ηθοποιός βραβεύτηκε για τη σημαντική προσφορά του στους νέους, αποτελώντας ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα που τιμήθηκαν στη φετινή τελετή.
  • Παράλληλα με τη βράβευσή του, ο Ίντρις Έλμπα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, αν και ο ίδιος φρόντισε πρόσφατα να απορρίψει εκ νέου τα σχετικά σενάρια.

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Ο Ίντρις Έλμπα τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη από τον βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια τελετής στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των τιμητικών διακρίσεων της Πρωτοχρονιάς.

Ίντρις Έλμπα: Η απάντηση στις φήμες για τον Τζέιμς Μποντ

Ο 53χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «Luther», βραβεύτηκε για τη σημαντική προσφορά του στους νέους, αποτελώντας ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα που τιμήθηκαν στη φετινή τελετή.

Φωτογραφία: PA
Φωτογραφία: PA

Η προσφορά στους νέους

Το 2022 ο Έλμπα ίδρυσε το Elba Hope Foundation, έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων, της στήριξης των νέων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

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Ο ίδιος έχει αναφερθεί πολλές φορές στη βοήθεια που έλαβε σε νεαρή ηλικία από το King’s Trust, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε ο τότε πρίγκιπας Κάρολος. Χάρη σε σχετική υποτροφία μπόρεσε να παρακολουθήσει το National Youth Music Theatre όταν ήταν 18 ετών.

Το 2025 ανακοινώθηκε επίσης ότι θα συνεργαστεί με τον βασιλιά Κάρολο για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ στο Netflix.

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Οι φήμες για τον Τζέιμς Μποντ

Παράλληλα με τη βράβευσή του, ο Ίντρις Έλμπα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Το όνομά του αναφέρεται εδώ και χρόνια μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007.

Ωστόσο, ο ίδιος φρόντισε πρόσφατα να απορρίψει εκ νέου τα σχετικά σενάρια.

«Το όνομά μου δεν συζητείται. Καμία περίπτωση. Ψάχνουν κάποιον νεότερο και τους εύχομαι όλη την τύχη του κόσμου. Ανυπομονώ να δω ποιος θα είναι, θα είναι καταπληκτικό», δήλωσε στο περιοδικό People.

«Ειλικρινά, δεν ήμουν ποτέ στην κούρσα για τον ρόλο», πρόσθεσε.

Ίντρις Έλμπα

Οι υποψίες των θαυμαστών

Παρά τις διαψεύσεις, οι φήμες αναζωπυρώθηκαν τον Δεκέμβριο όταν ο Έλμπα δημοσίευσε βίντεο από το μουσείο Madame Tussauds.

Στο βίντεο ακουγόταν το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα του Τζέιμς Μποντ, ενώ η κάμερα περνούσε διαδοχικά από τα ομοιώματα προηγούμενων ηθοποιών που ενσάρκωσαν τον 007 πριν καταλήξει στον ίδιο.

Η ανάρτηση προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, με πολλούς να σχολιάζουν ότι αποτελεί την ιδανική επιλογή για τον ρόλο.

Η αναζήτηση του νέου Τζέιμς Μποντ συνεχίζεται μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την πορεία του ως 007 με την ταινία «No Time To Die» το 2021.

Η ανακοίνωση του διαδόχου του έχει καθυστερήσει μετά τη μεταβίβαση του δημιουργικού ελέγχου του franchise στην Amazon MGM Studios, η οποία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις τους επόμενους μήνες.

Βίντεο του Έλμπα να πανηγυρίζει τον νέο τίτλο του:

 

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A post shared by Idris Elba (@idriselba)

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