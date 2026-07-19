Ουκρανία: Χτύπησαν δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα

Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης δεν υπάρχει στη χρόνια σύρραξη Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν τον πόλεμο φθοράς, πλήττοντας δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα σε επίθεση στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του Κιέβου.

Το γενικό επιτελείο δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι έπληξε επίσης πλωτό γερανό στην Αζοφική Θάλασσα, προσθέτοντας ότι και οι τρεις στόχοι χρησιμοποιούνταν για να στηρίξουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σε βάρος του Κιέβου.

Πιο συγκεκριμένα, η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου – περίπου 40 – σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ. «Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», πρόσθεσε.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη νυχτερινή επιδρομή ως μία από τις μεγαλύτερες βαλλιστικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου. Όπως ανέφερε, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 40 πυραύλους διαφόρων τύπων, στην πλειονότητά τους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς και 120 drones.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία χρησιμοποίησε περίπου 1.450 drones, περισσότερες από 1.640 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 99 πυραύλους κατά της Ουκρανίας, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, καλώντας τους συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση αντιβαλλιστικών συστημάτων και να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση δίνει στη Ρωσία χρόνο να σχεδιάσει νέες επιθέσεις.

Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones. As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv 40+ missiles of various types, most aimed at the capital, plus 120 attack drones – Zelensky ✅ 120 UAVs and 40 ballistic missiles to rock the world’s most defended capital backed by NATO’s best equipment,… pic.twitter.com/1zwLwes3zp — Alpha Defense™🇮🇳 (@alpha_defense) July 19, 2026

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑ, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 τοποθεσίες στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα Κίεβο. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε επίσης ότι καταρρίφθηκαν 108 από τα 125 ρωσικά drones.

Ένας νεκρός και 16 τραυματίες από το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 16 τραυματίστηκαν στα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές και οι πολιτικές αρχές.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία και η στρατιωτική διοίκηση της πόλης απηύθυναν συνεχώς προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις πυραύλων από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και μετά. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κοιτώνα, πολυκατοικία και σούπερ μάρκετ μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι τρεις τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ αναφέρθηκε σε πλήγματα σε πέντε συνοικίες.

Αρκετές ακόμη κτιριακές υποδομές και αποθήκες επλήγησαν στην επιδρομή.

Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν σε κτίρια αποθηκών και σε εγκατάσταση logistics στην περιφέρεια του Κιέβου, κοντά στο προάστιο Μπούτσα, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο σταθμός Λουκιανίβσκα του μετρό του Κιέβου έκλεισε προσωρινά, καθώς υπέστη ζημιές η υπέργεια είσοδός του από έκρηξη.