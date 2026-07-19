Νίκος Ανδρουλάκης: Ο πρώτος αγώνας Μουντιάλ που θυμάμαι να παρακολουθώ – Νέο βίντεο στο TikTok

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Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης
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Επιμένει… μουντιαλικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος σήμερα Κυριακή ανέβασε στο TikTok νέο βίντεο για το μουντιάλ.

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Ο κ. Ανδρουλάκης θυμήθηκε τον πρώτο αγώνα διοργάνωσης που είδε και δεν ήταν άλλος από το πολυσυζητημένο ματς Αργεντινή – Αγγλία το 1986, με το λεγόμενο “χέρι του Θεού” αλλά και το “μαγικό” δεύτερο γκολ του Μαραντόνα.

Μάλιστα, με τη χρήση AI ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ “μεταφέρεται” στις κερκίδες εκείνου του αγώνα και πανηγυρίζει, ενώ τραβά και κουπί με τους Νορβηγούς.

 

@nikos.androulakisΟ πρώτος αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου που θυμάμαι να παρακολουθώ και η προτίμησή μου για απόψε!♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

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