Νίκος Ανδρουλάκης: Ο πρώτος αγώνας Μουντιάλ που θυμάμαι να παρακολουθώ – Νέο βίντεο στο TikTok

Επιμένει… μουντιαλικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος σήμερα Κυριακή ανέβασε στο TikTok νέο βίντεο για το μουντιάλ.

Ο κ. Ανδρουλάκης θυμήθηκε τον πρώτο αγώνα διοργάνωσης που είδε και δεν ήταν άλλος από το πολυσυζητημένο ματς Αργεντινή – Αγγλία το 1986, με το λεγόμενο “χέρι του Θεού” αλλά και το “μαγικό” δεύτερο γκολ του Μαραντόνα.

Μάλιστα, με τη χρήση AI ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ “μεταφέρεται” στις κερκίδες εκείνου του αγώνα και πανηγυρίζει, ενώ τραβά και κουπί με τους Νορβηγούς.