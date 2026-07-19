ΑΕΚ: Δυνατά για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η ΑΕΚ φαίνεται πως μπαίνει γερά στο παιχνίδι της απόκτησης του Κινγκς Κάνγκουα.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Όρι Κούπερ, η Ένωση έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του 27χρονου χαφ από τη Ζάμπια.

Ο Αφρικανός μέσος δεν είναι άγνωστος στους «κιτρινόμαυρους», καθώς το περασμένο καλοκαίρι είχε γίνει προσπάθεια απόκτησής του, χωρίς να καταστεί δυνατό να γίνει εφικτή. Μάλιστα, ο Κάνγκουα, τέθηκε και αντίπαλος της αθηναϊκής ομάδας στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο έμπειρος χαφ διαθέτει στοιχεία που θυμίζουν εκείνα του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αποχώρησε χθες με προορισμό τη Μοντερέι ύστερα από 4 απόλυτα επιτυχημένα χρόνια στην ΑΕΚ, με τους Μεξικανούς να καταβάλλουν 8.000.000 ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.

Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι διεθνής με τη Ζάμπια και την τελευταία διετία αγωνιζόταν στη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία τον απέκτησε αντί 800.000 ευρώ από τον Ερυθρό Αστέρα το 2024.

Τη σεζόν 2025/2026 έκανε σπουδαία πράγματα με την Χάποελ, πετυχαίνοντας 12 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ σε 40 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του, ύστερα από 8 χρόνια.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στις Άρσεναλ Τουλά, Κόρτραϊκ, ενώ στη χώρα του αγωνίστηκε σε νεαρή ηλικία στις Happy Heart FA και Buildcon FC.

Μετρά 43 διεθνείς συμμετοχές, έχοντας σκοράρει 7 φορές.

המקור שלי באא״ק אתונה מספר שהקבוצה הגישה להפועל ב״ש הצעה רשמית על קינגס קאנווה.

אא״ק מוכרת את הקשר המכסיקני אורבלין פינדה תמורת 8 מיליון יורו ולפי אותו מקור ״חלק משמעותי״ מהסכום שהתקבל הוצע תמורת קאנגווה. — Ori Cooper (@CoopSport) July 19, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ