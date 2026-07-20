Μουντιάλ 2026: Επεισόδια στο Μπουένος Άιρες μετά τον τελικό – Φίλαθλοι συγκρούστηκαν με την αστυνομία

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Η απογοήτευση για την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία (1-0) στον τελικό του Μουντιάλ 2026 μετατράπηκε σε ένταση στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπου χιλιάδες οπαδοί είχαν κατακλύσει το κέντρο της πόλης.

Παρά το κλίμα υπερηφάνειας για την προσπάθεια της εθνικής ομάδας, η βραδιά στο Μπουένος Άιρες ολοκληρώθηκε με σοβαρά επεισόδια, χημικά και συλλήψεις.

Άγρια επεισόδια, δακρυγόνα και 15 συλλήψεις

Χιλιάδες υποστηρικτές της εθνικής ομάδας είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον Οβελίσκο -το παραδοσιακό σημείο συνάντησης για τους ποδοσφαιρικούς πανηγυρισμούς στην πρωτεύουσα της Αργεντινής- για να παρακολουθήσουν τον τελικό.

Η ατμόσφαιρα ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνική μέχρι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Τότε, μια ομάδα οπαδών επιχείρησε να παραβιάσει τον προστατευτικό φράκτη που περιέβαλλε το μνημείο.



Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ορισμένοι οπαδοί ξεκίνησαν να πετούν γυάλινα μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση δακρυγόνων ενώ επιστράτευσαν και αύρες νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

🚨 #ALERTA | La policía dispersa a las personas en medio de disturbios en el Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Hay 12 detenidos. pic.twitter.com/3eCjSziLae — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026



Εικόνες από το σημείο έδειχναν συντρίμμια διασπαρμένα στους δρόμους, ενώ σε μία από αυτές εμφανιζόταν ένας αστυνομικός να κλωτσά έναν οπαδό που βρισκόταν στο έδαφος.

#Urgente Disturbios en Buenos Aires, tras la derrota de Argentina. pic.twitter.com/MhU6ikECXp — El Dato Ec (@ElDatoEcua) July 20, 2026



Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τουλάχιστον 15 ατόμων μετά τις ταραχές. Αναφέρθηκαν επίσης αρκετοί τραυματισμοί, αν και η έκτασή τους δεν έγινε αμέσως γνωστή.

Angry Argentina fans clash with police in Buenos Aires They are ANGRY pic.twitter.com/BfzLLiRM23 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 20, 2026

Το τεταμένο κλίμα στον τελικό και η απόφαση Μιλέι

Η Ισπανία εξασφάλισε τον δεύτερο τίτλο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού ο Φεράν Τόρες σημείωσε το νικητήριο γκολ στην παράταση (1-0).

Ο μέσος της Αργεντινής, Έντσο Φερνάντες, αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο συμπαίκτης του, Λεάνδρο Παρέδες, δέχθηκε κόκκινη κάρτα μετά το τελευταίο σφύριγμα, επειδή έσπρωξε και επιτέθηκε στον αμυντικό της Ισπανίας, Έρικ Γκαρθία, ενώ έσπρωξε και τον Γκάβι.

Tensions boiled over after the final whistle as Argentina midfielder Leandro Paredes became involved in a heated altercation with Spanish players. Players and officials rushed in to separate both sides as Spain’s World Cup celebrations descended into chaotic scenes following a… pic.twitter.com/M3X8A44ACH — ymediagroup (@ymediagroup) July 19, 2026



Παρά την ήττα, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ανακοίνωσε ότι θα κηρυχθεί εθνική αργία για να τιμηθεί η εθνική ομάδα. Η ημερομηνία της αργίας θα καθοριστεί από τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο.

«Έχουμε ψυχή»

Παρά την πικρία της ήττας, χιλιάδες πολίτες κατευθύνθηκαν προς το μνημείο των 67 μέτρων, το οποίο φωτίστηκε με εικόνες της εθνικής Αργεντινής και των φιλάθλων της, εν μέσω βεγγαλικών.

Ένας πλανόδιος πωλητής πουλούσε αλκοολούχο ποτό με κόλα, «Για να πάει κάτω η οργή!».

Ο Εσκαλάντε, τραυματιοφορέας, ανέφερε ότι η ομάδα της Αργεντινής «ήταν λίγο αποδιοργανωμένη, αλλά δεν έχει σημασία – τα έδωσαν όλα. Φτάσαμε στον τελικό. Φτάσαμε στην παράταση. Αυτό έγινε επειδή έχουμε ψυχή (huevos)».

Ο ίδιος πρόσθεσε, κατευθυνόμενος προς τον Οβελίσκο: «Είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο υπερήφανος για τη χώρα μου. Νικήσαμε τη Γαλλία στον τελικό [το 2022]. Έχουμε τρία Παγκόσμια Κύπελλα. Ο Μέσι αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα της Αργεντινής ως ο σπουδαιότερος παίκτης στον κόσμο».

Η 28χρονη Σίντια Μαρτίνες, οικιακή βοηθός, δυσκολευόταν να κρατήσει τα δάκρυά της. «Δεν θέλω να μιλήσω πολύ, γιατί ο γιος μου κλαίει και θα κλάψω κι εγώ», είπε.

Κρατώντας το χέρι του 4χρονου γιου της, εξήγησε ότι πήγαινε στον Οβελίσκο για να γιορτάσει όπως και να έχει, «επειδή φτάσαμε στον τελικό».

Ο 18χρονος Εμιλιάνο Ρομέρο κρέμασε ένα πανό της Αργεντινής στα κάγκελα του Οβελίσκου, το οποίο έγραφε: «Σας ευχαριστούμε! Κάνατε έναν λαό ευτυχισμένο. Η αγάπη πληρώνεται με αγάπη».

«Αυτό είναι αγάπη για τη χώρα μας, κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο – κερδίζεις και χάνεις. Αλλά είμαστε υπερήφανοι για το αποτέλεσμα παρ’ όλα αυτά», εξήγησε.