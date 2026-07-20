Γιώργος Αυτιάς: 12 ελληνικές θέσεις για τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στην εισήγησή του

Η Επιτροπή Οικονομικών ψήφισε με ευρεία πλειοψηφία την έκθεση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027. Ως μόνιμος εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών για τη γνωμοδότηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, κατέστησε σαφές ότι «ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσημο». Μέσω της έκθεσής του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής προώθησε ελληνικά θέματα που σχετίζονται με τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αγροτών και των αλιέων, καθώς και της περιφερειακής ανάπτυξης και της νησιωτικότητας. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για τη δημιουργία υποδομών στους τομείς της υγείας και της παιδείας, καθώς και για τη λήψη μέτρων με στόχο τη μείωση της ακρίβειας, τη μισθολογική σταθερότητα, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, τη σταθερότητα των τιμών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σημείωσε, επίσης, την ανάγκη προώθησης μιας σειράς καινοτομιών, οι οποίες θα στηρίξουν την ανάπτυξη της χώρας.

Μεταξύ των προτάσεων του Γ Αυτιά συγκαταλέγονται: