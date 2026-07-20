ΗΠΑ: Συνεχίζεται ο εφιάλτης με το παράσιτο της διάρροιας – Ο FDA έκανε «λάθος» για τον προμηθευτή μαρουλιού της Taco Bell

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Σε μια θεαματική αναδίπλωση προχώρησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), ανακαλώντας τις αρχικές του ανακοινώσεις που υπέδεικναν έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μαρουλιού της αλυσίδας Taco Bell ως την πηγή μιας σαρωτικής επιδημίας παρασιτικής λοίμωξης στις ΗΠΑ.

Αν και ο οργανισμός απέδωσε πλέον τα ευρήματα σε εργαστηριακό λάθος, η οργή των καταναλωτών που νοσηλεύτηκαν με σοβαρά γαστρεντερολογικά συμπτώματα παραμένει έκδηλη, με τις αγωγές κατά της αλυσίδας φαστ φουντ να πληθαίνουν.

Το «λάθος» του FDA και η συγγνώμη στον προμηθευτή

Ο FDA ανακάλεσε τους ισχυρισμούς του ότι ο προμηθευτής μαρουλιού της Taco Bell, Taylor Farms, ευθυνόταν για τη μόλυνση εκατοντάδων Αμερικανών με το παράσιτο Cyclospora —το οποίο προκαλεί οξεία και έκρηκτική διάρροια— χαρακτηρίζοντας τα αρχικά αποτελέσματα των ελέγχων ως «ψευδώς θετικά».

Η ανατροπή ήρθε αφού η υπηρεσία επανεξέτασε δείγμα μαρουλιού, διαπιστώνοντας ότι το λαχανικό που προμήθευε η Taylor Farms de Mexico δεν έφερε ίχνη του παρασίτου.

«Ειδικοί των εργαστηρίων του FDA επανεξέτασαν τα αποτελέσματα των δειγμάτων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εύρημα δεν αντιπροσωπεύει πραγματικό πολλαπλασιασμό και πρέπει να θεωρηθεί ψευδώς θετικό», ανέφερε η υπηρεσία στον ιστότοπό της την Κυριακή.

Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα δείγματα προϊόντων που να έχουν βρεθεί θετικά στο παράσιτο.

Από την πλευρά της, η μητρική εταιρεία Taylor Farms δήλωσε ότι ο FDA της ζήτησε «συγγνώμη» για το ψευδώς θετικό αποτέλεσμα, παραδεχόμενος ότι έκανε «λάθος».

«Σήμερα ενημερωθήκαμε ότι ο FDA έκανε λάθος και ότι αυτό ήταν ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα», ανέφερε η Taylor Farms σε ανακοίνωσή της.

Η εξέλιξη αυτή ακυρώνει την ανακοίνωση της Παρασκευής, με την οποία ο FDA συνέδεσε το ξέσπασμα της επιδημίας με τη θυγατρική της Taylor Farms.

Αρχικά, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι το μολυσμένο μαρούλι καλλιεργήθηκε στο Κεντρικό Μεξικό και στη συνέχεια στάλθηκε σε καταστήματα Taco Bell στις πολιτείες Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια.

Οι καταναλωτές είχαν ειδοποιηθεί να πετάξουν το μαρούλι iceberg της Taylor Farms -το οποίο χρησιμοποιείται και σε άλλες αλυσίδες φαστ φουντ αλλά πωλείται και σε σουπερμάρκετ– ενώ τα καταστήματα Taco Bell σε όλη τη χώρα απέφευγαν πλήρως το συστατικό.

Η Taylor Farms είχε προχωρήσει επίσης σε εθελοντική ανάκληση προϊόντων σε 27 πολιτείες.

Παρά το ψευδώς θετικό αποτέλεσμα, ο FDA δήλωσε ότι συνεχίζει να συνεργάζεται με τον προμηθευτή για την απομάκρυνση από την αγορά προϊόντων που εμπλέκονται στην επιδημία.

Τα στοιχεία και τα συμπτώματα

Η κυκλοσπορίαση (cyclosporiasis), η ασθένεια που προκαλείται από το μικροσκοπικό παράσιτο Cyclospora, μεταδίδεται μέσω της κατάποσης τροφών μολυσμένων με ανθρώπινα περιτώματα.

Προκαλεί παρατεταμένη διάρροια, στομαχικές κράμπες, ναυτία, κόπωση, φούσκωμα, απώλεια βάρους και χαμηλό πυρετό. Σύμφωνα με τον FDA, άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ηλικιωμένοι και παιδιά μπορούν να εμφανίσουν σοβαρότερη νόσηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC:

Πάνω από 1.600 Αμερικανοί σε 34 πολιτείες έχουν νοσήσει (σημαντικά αυξημένος αριθμός σε σχέση με τα 249 κρούσματα την ίδια περίοδο πέρυσι), ενώ άλλη αναφορά του CDC το Σάββατο ανέβαζε τον συνολικό αριθμό όσων επηρεάστηκαν κοντά στις 7.000.

έχουν νοσήσει (σημαντικά αυξημένος αριθμός σε σχέση με τα 249 κρούσματα την ίδια περίοδο πέρυσι), ενώ άλλη αναφορά του CDC το Σάββατο ανέβαζε τον συνολικό αριθμό όσων επηρεάστηκαν κοντά στις 7.000. Από τους επιβεβαιωμένους ασθενείς, τουλάχιστον 141 άτομα (9%) νοσηλεύτηκαν , ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος.

, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος. Οι πρώτες λοιμώξεις εντοπίστηκαν στις 13 Μαΐου.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες ασθενών

Ασθενείς που προσβλήθηκαν από το παράσιτο περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές, με πολλούς να καταλήγουν στο νοσοκομείο έπειτα από μέρες έντονων συμπτωμάτων.

Ο 46χρονος Αλόνσο Ζαραγκόσα από το Σικάγο, μεταφέρθηκε εκτάκτως στα επείγοντα την περασμένη Τετάρτη, αφού υπέφερε από ασταμάτητη διάρροια για πάνω από μία εβδομάδα.

«Πήγαινα στην τουαλέτα κάθε μιάμιση ώρα», δήλωσε στο NBC Chicago 5. «Δεν νομίζω ότι κοιμήθηκα πάνω από μιάμιση ώρα συνεχόμενα την τελευταία εβδομάδα».

Η κατάστασή του έγινε ακόμη πιο τρομακτική όταν εντόπισε αίμα στα κόπρανά του. «Η οικογένειά μου μου είπε: “Αυτό δεν είναι φυσιολογικό”», θυμάται ο ίδιος.

Οι γιατροί του χορήγησαν ορό και διέγνωσαν κυκλοσπορίαση. Προσπαθώντας να θυμηθεί τι είχε φάει, διαπίστωσε ότι η μόνη τροφή που περιείχε μαρούλι ήταν ένα σάντουιτς Chalupa Supreme από μενού του Taco Bell.

«Κοίταξα τα πάντα – δεν υπήρχε τίποτα που να έφαγα και να περιείχε μαρούλι εκτός από ένα chalupa από το luxe box του Taco Bell», είπε. «Κοίταξα την εφαρμογή, έψαξα τα συστατικά στο Google – έλεγε μαρούλι iceberg», πρόσθεσε.

Μέχρι το Σάββατο, ο Ζαραγκόσα δήλωσε ότι είχε αναρρώσει κατά 80%. «Αυτό είναι ακόμα καλύτερο από ό,τι περνούν πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε, καλώντας τον κόσμο να λαμβάνει προφυλάξεις.

«Μείνετε ενυδατωμένοι, να είστε προσεκτικοί με το πού τρώτε και βεβαιωθείτε ότι πλένετε, καθαρίζετε και μαγειρεύετε κάθε λαχανικό που τρώτε».

Κύμα αγωγών κατά της αλυσίδας Taco Bell

Η επιδημία έχει προκαλέσει κύμα δικαστικών προσφυγών κατά της αλυσίδας ταχυφαγίας.

Μεταξύ των εναγόντων είναι ο Μοχάμεντ Αγιάνταπό το Οχάιο, ο οποίος αρρώστησε αφού κατανάλωσε γεύματα από κατάστημα Taco Bell στα μέσα Ιουνίου.

Λίγες ημέρες αργότερα εμφάνισε έντονο πονοκέφαλο, ρίγη, εμετούς και επίμονη διάρροια. Μέχρι τις 9 Ιουλίου, οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη λοίμωξη. Έχασε δύο εβδομάδες εργασίας και συνεχίζει να υποφέρει από ναυτίες.

Η αγωγή του Αγιάντ στρέφεται κατά της δικαιοδόχου εταιρείας Pacific Bells LLC, που λειτουργεί περίπου 300 καταστήματα Taco Bell.

Ο δικηγόρος του, Μπιλ Μάρλερ, δήλωσε ότι σχεδιάζει να προσθέσει και την Taylor Farms ως κατηγορούμενη, σημειώνοντας: «Έχουν επικοινωνήσει μαζί μας περισσότερα από 30 άτομα – και το 90% εξ αυτών έφαγε στο Taco Bell».

Από την πλευρά της, η Taco Bell ανακοίνωσε ότι έχει «ολοκληρώσει την απομάκρυνση του επηρεαζόμενου μαρουλιού της Taylor Farms από τα εστιατόριά της».

Με πληροφορίες από: New York Post, BBC, CDC