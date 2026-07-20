Γυναίκα «αράχνη» σκότωσε τον άνδρα της με… δηλητηριώδες φίδι – Το σατανικό σχέδιο με συνεργό τον εραστή της – Δείτε βίντεο

Μια υπόθεση βγαλμένη από επεισόδιο του Deadly Women αποκαλύφθηκε στην Ινδία, όταν μια γυναίκα «αράχνη»… ξέκανε τον άνδρα της με ένα φίδι, έχοντας ως συνεργό της τον εραστή της.

Σύμφωνα με το timesofindia, μια 32χρονη φέρεται να οργάνωσε τη δολοφονία του συζύγου της χρησιμοποιώντας ένα δηλητηριώδες φίδι, με στόχο να εμφανίσει τον θάνατό του ως δυστύχημα.

Θύμα είναι ο Ατούλ Κουμάρ Πανουάρ, 32 ετών, ιδιοκτήτης ιδιωτικού παιδικού σταθμού στην περιοχή Μεερούτ της πολιτείας Ούταρ Πραντές. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της περασμένης Παρασκευής (17/7) στο ενοικιαζόμενο σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγό του και τον εξάχρονο γιο τους.

Πρώτα κοίμισαν το θύμα και μετά άφησαν τον φίδι να τον… σκοτώσει

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύζυγός του, Νταμίνι, φέρεται να σχεδίασε τη δολοφονία μαζί με τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου της επιχείρησης, τον Τούσαρ, με τον οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αρχικά έδωσαν στον 32χρονο γάλα στο οποίο είχαν διαλύσει υπνωτικά χάπια. Όταν εκείνος αποκοιμήθηκε, χρησιμοποίησαν ένα κράιτ (krait), ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια της Ασίας, το οποίο τον δάγκωσε ενώ κοιμόταν.

Το φίδι βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι

Το επόμενο πρωί, η σύζυγος ενημέρωσε τους γείτονες ότι ο άνδρας είχε πεθάνει από δάγκωμα φιδιού. Στο κρεβάτι του θύματος βρέθηκε πράγματι το φίδι, το οποίο οι παρευρισκόμενοι σκότωσαν επί τόπου. Στο σώμα του 32χρονου εντοπίστηκαν σημάδια από δαγκώματα στο χέρι και στο πόδι, με αποτέλεσμα αρχικά οι αστυνομικοί να θεωρήσουν πως επρόκειτο για δυστύχημα.

Οι υποψίες της οικογένειας αποκάλυψαν την αλήθεια

Η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν ο πατέρας του θύματος κατήγγειλε στις Αρχές ότι πίσω από τον θάνατο του γιου του βρισκόταν η νύφη του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου εργαζόταν στην επιχείρηση μόλις τρεις μήνες και φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του θύματος.

Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη συνολικά τεσσάρων ατόμων: της συζύγου, του φερόμενου ως εραστή της και δύο γητευτών φιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προμήθευσαν και χρησιμοποίησαν το δηλητηριώδες ερπετό για την εκτέλεση του σχεδίου.

Τον σκότωσαν για να εισπράξουν τα χρήματα της ασφάλειας ζωής του

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το κίνητρο των σατανικών εραστών ήταν να εισπράξουν τα χρήματα της ασφάλειας ζωής του θύματος με το ποσό να ανέρχεται στις 20.000 ρουπίες.