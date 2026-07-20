Φωτιά στο Μάτι: Στον Άρειο Πάγο οι συγγενείς των θυμάτων – Γιατί ζητούν νέα ποινική διερεύνηση

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας την πλήρη ποινική διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση, καταγραφή, ταυτοποίηση και ταφή των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Μεταξύ άλλων, ζητούνται διευκρινίσεις για χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, τη διαχείριση συγκεκριμένης σορού γυναίκας και λάθη στις διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων.

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Μάτι φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 κατέθεσε αναφορά – αίτημα ποινικής διερεύνησης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
  • Ζητείται η πλήρης διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς, δεν έχουν μέχρι σήμερα αποσαφηνιστεί.
  • Μεταξύ των αιτημάτων είναι η διερεύνηση στοιχείων για χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, καθώς και οι διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σορών θυμάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα εξέλιξη στην υπόθεση που «μάτωσε» την Ελλάδα, μετά την φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Συγκεκριμένα ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική κατέθεσε την Δευτέρα (20/7),  αναφορά – αίτημα διενέργειας ποινικής διερεύνησης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας την πλήρη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την αναφορά, δεν έχουν μέχρι σήμερα αποσαφηνιστεί.

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Η αναφορά πρωτοκολλήθηκε και συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων και θέτει υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και ταφή θυμάτων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Τι ζητούν

Μεταξύ άλλων, ζητείται να διερευνηθούν:

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• στοιχεία σχετικά με χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, στον οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα,

• η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης,

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• οι διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σορών, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία,

• η ύπαρξη και αξιολόγηση ψηφιακών αποδεικτικών μέσων και κάθε άλλου στοιχείου που ενδέχεται να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ζητείται επίσης και η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,  η διερεύνηση τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν από την έρευνα, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων ανακριτικών και πραγματογνωμοσυνικών ενεργειών κατά την κρίση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, τίθεται στη διάθεσή των αρχών κάθε στοιχείο με σκοπό την πλήρη διερεύνηση των ζητημάτων που αναφέρονται στην αναφορά.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος «οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε.

Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης».

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