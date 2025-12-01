Φωτιά στο Μάτι: Οργή από τους εγκαυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων – «Άλλη μια βασανιστική διαδικασία που δεν θα οδηγήσει στην απονομή δικαίου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μάτι φωτιά

Ανακοίνωση με αφορμή την αίτηση αναστολής της ποινής που έχει έχει υποβάλει ι ο καταδικασμένος σε 5 έτη φυλάκιση για την τραγωδία στο Μάτι τότε γγ Πολιτικής Προστασίας, εξέδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Εν αναμονή της συζήτησης στον Άρειο Πάγο, 28/1/2026, των αιτημάτων 3ων εκ των 4ων φυλακισθέντων και του κατηγορούμενου εμπρηστή, συζητείται σήμερα, 1/12/2025, στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, η αίτηση αναστολής ποινής που κατέθεσε ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

Ενώ εμείς, συγγενείς θανόντων και εγκαυματίες έχουμε λάβει κλήσεις για να παραστούμε στον Άρειο Πάγο σε άλλη μια βασανιστική διαδικασία που και πάλι δεν θα οδηγήσει στην απονομή δικαίου.

Τα δικά μας δε αιτήματα για αναίρεση των αθωωτικών αποφάσεων και επανεξέτασης της απόφασης για κατηγορούμενους, απορρίφθηκαν.

Τον Ιούνιο του 2025 ο κ. Καπάκης, καταδικάσθηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για τη μεγαλύτερη εκατόμβη θυμάτων επί ειρηνικής περιόδου που συνέβη τον Ιούλιο του 2018.

Παρά το βάρος των εκ θέσεως ευθυνών του, καταδικάσθηκε μόνο για το γεγονός ότι δεν ενημέρωσε φορείς και κατοίκους.

Ως Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, είχε ευθύνες σε μια σειρά από νευραλγικής σημασίας αρμοδιότητες, στο πλαίσιο της πρόληψης και διαχείρισης κρίσης, όπως:

– την έλλειψη μέτρων πρόληψης/διαχείρισης συμβάντων,

– την έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού,

– τις καθυστερημένες ή ανεπαρκείς ειδοποιήσεις/προειδοποιήσεις προς κατοίκους,

– την αποτυχία λήψης μέτρων έγκαιρης προστασίας/εκκένωσης.

Προφανώς, η δικαιοσύνη έκρινε ότι καλώς έπραξε, εφόσον τον καταδίκασε μόνον για ένα από τα πολλά.

Απορούμε ακόμη γιατί το ποσοστό εμπιστοσύνης των Ελλήνων προς το δικαιϊκό σύστημα για την απονομή δικαιοσύνης είναι χαμηλό;

Ο κ. Καπάκης, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, 7 Ιουνίου 2018, είχε χαρακτηριστικά δηλώσει: “Η χώρα μας διαθέτει έναν δασοπυροσβεστικό μηχανισμό, που ελάχιστες χώρες διαθέτουν.. Με ένα δίκτυο που εμείς έχουμε φτιάξει αυτήν τη στιγμή, εξαιρετικό σας λέω, εξαιρετικό, ειδικά στην Αττική και στα περιαστικά δάση, που η φωτιά σβήνεται με ένα δύο οχήματα και με την κινητοποίηση του πρώτου εναέριου μέσου που ξέρουμε ποιες είναι οι επικίνδυνες ώρες”».

12:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

12:14 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

12:03 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

10:42 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

