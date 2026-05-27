Μαριάννα Τουμασάτου για Δημήτρη Φιλιππίδη: «Είναι ένα υπέροχο παιδί και καλά θα κάνουμε να τον αφήσουμε στην ησυχία του»

Στον καναπέ του «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά, κάθισε το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου η Μαριάννα Τουμασάτου. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, στη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Φιλιππίδη, με τον οποίο θα συνεργαστεί φέτος στην παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο». Ανάμεσα σε άλλα, τόνισε ότι ο συνάδελφός της «είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε».

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για τον Δημήτρη Φιλιππίδη, η Μαριάνα Τουμασάτου απάντησε: «Ο Δημήτρης είναι ένα υπέροχο παιδί και καλά θα κάνουμε να τον αφήσουμε στην ησυχία του, να ζήσει τη δική του, την προσωπική του ζωή. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε».

Αμέσως μετά, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Είναι εξαιρετικός ηθοποιός και εξαιρετικός συνάδελφος. Έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλές παραστάσεις. Δεν ξέρω επακριβώς την λεπτομέρεια της καριέρας του, αλλά νομίζω ότι πάντα έκανε πολύ ωραίους ρόλους, έχει παίξει σε πολύ σημαντικά σχήματα.

Έχει μία πολύ σημαντική επαγγελματική παρουσία. Εγώ χαίρομαι σε προσωπικό επίπεδο που συνεργάζομαι με τον Δημήτρη, γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά». 

