Κώστας Παπαδόπουλος: Ο πρώην παίκτης του Survivor κατηγορείται για ξυλοδαρμό 14χρονου – «Μέσα σε 24 ώρες μπήκαν τρεις φορές στο μαγαζί μου»

Από τα δικαστήρια της Ευελπίδων μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος συνελήφθη για ξυλοδαρμό ανηλίκου.

Ο 14χρονος υποστηρίζει ότι ο Κώστας Παπαδόπουλος τον χτύπησε στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του ως σιδηρογροθιά, ενώ τον έκλεισε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος δίνει διαφορετική εκδοχή για το συμβάν.

«Ήταν Ρομά. Μέσα σε 24 ώρες μπήκαν τρεις φορές στο μαγαζί μου. Την τρίτη φορά πήραν το κινητό της πωλήτριας, την προηγούμενη μέρα είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς μου. Εγώ ήξερα τη διαδρομή που κάνουν και έτρεξα με το αυτοκίνητο και τους έπιασα στα 100-200 μέτρα πιο κάτω. Εγώ δεν τον χτύπησα! Όταν έτρεξα να τους πιάσω, ήταν πέντε αυτοί κι εγώ μόνος μου, έπεσε αυτός κάτω μόνος τους. Εγώ τον ακινητοποίησα, δεν τρέχω γρήγορα. Το κινητό ήταν μπροστά του» περιέγραψε.

«Έπεσε κάτω και εγώ τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Εγώ όπως ήταν τον πήρα και τον έβαλα στο αυτοκίνητο για να τον πάω στην ασφάλεια. Το χτύπημα στο κεφάλι του ήταν από την πτώση και όχι από μένα. Η ιατρική γνωμάτευση δεν αναφέρει μώλωπες», ανέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος.

