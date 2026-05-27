Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η περιγραφή της 52χρονης που δέχτηκε επίθεση από Αιγύπτιο μέσα στο μαγαζί της – «Με γύρισε μπρούμητα και μου χτυπούσε το κεφάλι στο πάτωμα»

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια 52χρονη στη Θεσσαλονίκη, όταν δέχτηκε επίθεση μέσα στο μαγαζί της από έναν 25χρονο. Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, η γυναίκα περιγράφει τα δραματικά λεπτά που βίωσε, αλλά και το πώς σώθηκε από τα χέρια του δράστη.

Συγκλονισμένη μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε μέσα στο κατάστημα επιδιόρθωσης ρούχων που διατηρεί, η 52χρονη γυναίκα περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια ενός 25χρονου Αιγύπτιου.

«Στις 12 το πρωί ήρθε στο κατάστημά μου ένας νεαρός και μπήκε μέσα. Δεν μιλούσε, μου έδειξε με τα χέρια του ότι ήθελε ζώνη. Πήγα λίγο προς τα μέσα, στον χώρο εργασίας μου, δηλαδή μισό μέτρο, ένα μέτρο πιο μέσα. Και από την άκρη του ματιού μου είδα ότι έρχεται από πίσω μου», είπε αρχικά και συνέχισε: «Μου μίλησε, έβαλα το ακουστικό στο αυτί μου. Ο άνθρωπος μου έδειξε στο κινητό του ένα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου. Άρχισα να φωνάζω: Σε παρακαλώ, βγες έξω, βγες έξω. Δεν έκανε κάτι, έβαλε το κινητό στην τσέπη του και με το άλλο χέρι έβγαλε τον σουγιά του, ένα μαχαίρι. Το άνοιξε και άρχισε να μου επιτίθεται».

Πρόσθεσε: «Μου έκλεισε το στόμα, τη μύτη, με γύρισε μπρούμυτα, ξανά το κεφάλι μου στο πάτωμα από τα μαλλιά, να μου το χτυπάει συνεχόμενα. Δηλαδή, όλα τα τραύματά μου ήταν, ναι μεν, στο χέρι μου από το μαχαίρι και, κατά δεύτερον, στο κεφάλι μου συνεχόμενα»

Ενστικτωδώς, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος τηλεφώνησε στον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι. Μέσα σε 6 λεπτά, ο σύζυγος της 52χρονης, που άκουγε από το τηλέφωνο όλα όσα συνέβαιναν, έφτασε στο κατάστημα και κατάφερε να απομακρύνει τον δράστη. Βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγράψει τον 25χρονο να τρέχει στην περιοχή του Ντεπό, λίγο μετά την επίθεση.

«Ευτυχώς, ο σύζυγός της κάτι άκουσε, πρόλαβε και την έσωσε. Η κοπέλα ίσως θα ήταν νεκρή», είπε στην κάμερα του ANT1 κάτοικος της περιοχής.

Μετά την άγρια επίθεση στην 52χρονη γυναίκα, ο 25χρονος Αιγύπτιος επιτέθηκε και σε μια άλλη γυναίκα, την οποία χτύπησε και της έκλεψε το κινητό. «Η γυναίκα τη γλίτωσε στο τσακ. Αυτό πρέπει να ανησυχεί όλους. Θέλουμε καλύτερη αστυνόμευση», είπε άλλος κάτοικος της περιοχής.

Η 52χρονη χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, ενώ ο 25χρονος προφυλακίστηκε, καθώς, μεταξύ άλλων, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.