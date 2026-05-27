Ολυμπιακός: Στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο πριν από το τζάμπολ με την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League, μετά την κατάκτηση του 4ου τίτλου Euroleague, επικρατώντας στον τελικό της Ρεάλ Μαδρίτης, με 92-85, στο Telekom Center Athens, την περασμένη Κυριακή (25/5).

Η ΑΕΚ θα βρεθεί στον δρόμο του αήττητου σε κανονική περίοδο (24-0) και στην προημιτελική φάση των πλέι οφ (2-0 επί του Κολοσσού Ρόδου) Ολυμπιακού, με το τζάμπολ του 1ου αγώνα να έχει οριστεί για τις 20:15 αύριο (28/5) στο ΣΕΦ.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για τη σπουδαία πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους «κιτρινόμαρους».

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Αύριο (28/05, 20:15), στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην AEK, παίρνουμε θέση από νωρίς στις εξέδρες του ΣΕΦ.

Πριν από το τζάμπολ και… παρουσία του βαρύτιμου τροπαίου της Ευρωλίγκας, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για τη σπουδαία πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά, αλλά και για να στηρίξετε την προσπάθεια της ομάδας μας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τελικό».