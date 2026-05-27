Πηγές υπουργείου Εθνικής Άμυνας για δηλώσεις Γκιουλέρ: «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις»

«Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα» τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχετικά με τοποθετήσεις προερχόμενες από την τουρκική πλευρά.

«Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

«Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια», καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, επανάφερε τη «θεωρεία περί “Γαλάζιας Πατρίδας”» και «της προστασίας της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ