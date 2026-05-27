Ζελένσκι: Επείγουσα επιστολή σε Τραμπ για την έλλειψη πυραύλων στην Ουκρανία – «Βασιζόμαστε αποκλειστικά στις ΗΠΑ»

Επείγουσα επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας για την επιδεινούμενη έλλειψη συστημάτων αεράμυνας στη χώρα του και ιδιαίτερα των δυνατοτήτων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε η Kyiv Independent.

Η έκκληση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ρωσία εντείνει τις μαζικές αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα απειλεί δημόσια με ένα νέο κύμα πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας στο Κίεβο, στοχεύοντας, όπως περιγράφει η Μόσχα, τα «κέντρα λήψης αποφάσεων» της χώρας.

Η επιστολή Ζελένσκι

Στην επιστολή, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση της ουκρανικής εφημερίδας, ο Ζελένσκι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά την αεράμυνα κατά των πυραύλων, βασιζόμαστε στους φίλους μας. Όταν πρόκειται για την άμυνα έναντι βαλλιστικών πυραύλων, βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στις ΗΠΑ».

Ουκρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν έντονους φόβους ότι το περιορισμένο απόθεμα βλημάτων αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot, καθώς και για άλλα συστήματα που έχουν παραχωρηθεί από τη Δύση, ενδέχεται να μην επαρκεί για να αντέξει τους συνεχείς βομβαρδισμούς.

«Τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα όσον αφορά την αντιβαλλιστική άμυνα», δήλωσε πηγή που γνωρίζει το θέμα στην Kyiv Independent.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, έχει αναλάβει τη διανομή της επιστολής στον Λευκό Οίκο, στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, καθώς και σε άλλα μέλη του Κογκρέσου.

Το μήνυμα αντικατοπτρίζει επίσης την αυξανόμενη ανησυχία του Κιέβου για τις δυσκολίες που παρατηρούνται στην εξασφάλιση όπλων μέσω του προγράμματος PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – Λίστα Ιεραρχημένων Αναγκών της Ουκρανίας), το οποίο επιτρέπει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικών όπλων για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Στο κείμενο της επιστολής επισημαίνεται: «Ο τρέχων ρυθμός παραδόσεων μέσω του προγράμματος PURL δεν συμβαδίζει πλέον με την πραγματικότητα της απειλής που αντιμετωπίζουμε. Ζητώ τη βοήθειά σας για την προστασία των ουκρανικών ουρανών από τους ρωσικούς πυραύλους».

«Εγώ, εξ ονόματος του ουκρανικού λαού, ζητώ με σεβασμό από τον πρόεδρο και το Κογκρέσο των ΗΠΑ να παραμείνουν δεσμευμένοι. Και να μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε αυτό το ζωτικό εργαλείο προστασίας από τον ρωσικό τρόμο -τους πυραύλους Patriot PAC-3 και πρόσθετα συστήματα- για να σταματήσουμε τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους και άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις», συνεχίζει ο Ζελένσκι στην επιστολή του προς τον Τραμπ.

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις

Η τελευταία μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας υπογράμμισε την ασφυκτική πίεση που δέχεται η ουκρανική αεράμυνα.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας μαζικής νυχτερινής επίθεσης στις 24 Μαΐου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 90 πυραύλους και 600 drones.

Προειδοποιήσεις για τις ελλείψεις

Ήδη από τις 16 Απριλίου, ο Ζελένσκι είχε δώσει εντολή στον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας, Μικόλα Όλεστσουκ, να επικοινωνήσει επειγόντως με τις χώρες-εταίρους που είχαν υποσχεθεί πυραύλους Patriot και άλλα εφόδια αεράμυνας, καθώς τα αποθέματα βλημάτων αναχαίτισης της Ουκρανίας συνέχιζαν να μειώνονται.

Η οδηγία εκείνη είχε ακολουθήσει μια προειδοποίηση του Ζελένσκι ότι οι προμήθειες των αμερικανικής κατασκευής πυραύλων Patriot είχαν φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Απειλές από τη Μόσχα

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα συνδυάζει όλο και περισσότερο τη στρατιωτική κλιμάκωση με δημόσιες απειλές.

Στις 25 Μαΐου, η Ρωσία ανακοίνωσε σχέδια για έναν ακόμη γύρο μαζικών πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας στο Κίεβο, παρουσιάζοντας τις επιθέσεις ως αντίποινα για ένα ουκρανικό πλήγμα στην κατεχόμενη περιφέρεια του Λουχάνσκ.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι το ουκρανικό πλήγμα πέτυχε έναν κοιτώνα, ενώ το Κίεβο δήλωσε ότι ο στόχος ήταν μια ρωσική εγκατάσταση διοίκησης drones.

Μάλιστα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 25 Μαΐου, ότι η Μόσχα σχεδιάζει πλήγματα σε ουκρανικά «κέντρα λήψης αποφάσεων» και προέτρεψε την Ουάσινγκτον να εκκενώσει την αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο.

Παρά τη ζοφερή κατάσταση, ο Ζελένσκι κλείνει την επιστολή του με ένα μήνυμα ελπίδας, τονίζοντας ότι οι ουρανοί πάνω από την Ουκρανία μπορούν να προστατευτούν: «Η πλειονότητα των ρωσικών πυραύλων μπορεί να σταματήσει».