Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ – Ρούμπιο για τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

lavrov
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, συζητώντας την κατάσταση στο Ιράν και τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο Ιράν

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε από την πλευρά του ότι, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους ο Λαβρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ελήφθη ως «απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν «συστηματικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο, επισημαίνοντας στον Μάρκο Ρούμπιο την προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο «να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την ουκρανική πρωτεύουσα», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγές: Reuters, AFP, Aljazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η 12λεπτη άσκηση που αντιστρέφει τη γήρανση μετά τα 55 – Καλύτερη και από μια ώρα γυμναστικής

« Διαγνώσθηκα με καρκίνο στους πνεύμονες – Η στάση του συζύγου μου με άφησε άφωνη»

ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ: Ποια σημαντική αλλαγή έρχεται για τους απόφοιτους – Παράδειγμα

«Όνειρο» οι καλοκαιρινές διακοπές για 1 στους 2 Έλληνες- Πάνω από 2 μισθοί για 5 ημέρες σε νησί

Το FBI προειδοποιεί τους χρήστες της Microsoft – Νέα επίθεση αποκτά πρόσβαση σε λογαριασμούς

Νέα μελέτη: Η AI εντόπισε «κρυφές» παρενέργειες του Ozempic αναλύοντας 400.000 αναρτήσεις στο Reddit
περισσότερα
09:21 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Πρωτοφανές κύμα ζέστης «σπάει» ρεκόρ στην Ευρώπη – Πνιγμοί και προειδοποιήσεις για κινδύνους

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες θερμοκρασιακό ρεκόρ άνω του ενό...
08:42 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Βόρεια Κορέα: Δοκίμασε για πρώτη φορά πυραύλους καθοδηγούμενους από Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε για πρώτη φορά δοκιμές πυραύλων που καθοδηγούνται από Τεχνητή Νο...
07:52 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Axios: Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαγνώστηκε με καρκίνο μετά την αποπομπή της από τον Τραμπ

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, Παμ Μπόντι, διαγνώστηκε με καρκίνο του θυ...
07:38 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Μάντσεστερ: Συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας για την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή

Ένας ακόμη άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή σ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν