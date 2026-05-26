Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ – Ρούμπιο για τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, συζητώντας την κατάσταση στο Ιράν και τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε από την πλευρά του ότι, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους ο Λαβρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ελήφθη ως «απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν «συστηματικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο, επισημαίνοντας στον Μάρκο Ρούμπιο την προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο «να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την ουκρανική πρωτεύουσα», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγές: Reuters, AFP, Aljazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ