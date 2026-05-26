Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ στη βόρεια Χιλή – Δείτε βίντεο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ έπληξε τη βόρεια Χιλή, ταρακουνώντας την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:52 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα και είχε επίκεντρο την περιοχή Αντοφαγάστα της Χιλής και σημειώθηκε σε βάθος 120 χιλιομέτρων, σύμφωνα πάντα με την USGS.

🔴#AlertaCNNChile | Fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró en Calama: Se informa de daños en viviendas y gran conmoción en la población 💻Más información en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/taMoVYj1pO — CNN Chile (@CNNChile) May 25, 2026

Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καλάμα, μιας πόλης στην έρημο Ατακάμα, κοντά στα σύνορα της Χιλής με τη Βολιβία.

Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια ευρεία περιοχή, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του νότιου Περού και της κεντρικής Χιλής. Μερικοί κάτοικοι δήλωσαν ότι ο σεισμός διήρκεσε έως και ένα λεπτό.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν αντικείμενα να αιωρούνται μέσα σε πολυκατοικίες. Υπήρξαν επίσης πληροφορίες για διακοπές ρεύματος σε τμήματα της πληγείσας περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Η Χιλή είναι μια από τις πιο ευάλωτες σε σεισμούς χώρες στον κόσμο, επειδή βρίσκεται κατά μήκος των ορίων όπου η πλάκα Νάζκα πιέζεται κάτω από την πλάκα της Νότιας Αμερικής.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι συνηθισμένοι στη βόρεια Χιλή, ειδικά σε περιοχές εξόρυξης όπως η Αντοφαγάστα, όπου η δόνηση μπορεί να γίνει αισθητή σε μεγάλες αποστάσεις λόγω του μεγέθους και του βάθους του συμβάντος.

Πηγή: bnonews