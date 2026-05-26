Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ στη βόρεια Χιλή – Δείτε βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Chile
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ έπληξε τη βόρεια Χιλή, ταρακουνώντας την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:52 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα και είχε επίκεντρο την περιοχή Αντοφαγάστα της Χιλής και σημειώθηκε σε βάθος 120 χιλιομέτρων, σύμφωνα πάντα με την USGS.

Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καλάμα, μιας πόλης στην έρημο Ατακάμα, κοντά στα σύνορα της Χιλής με τη Βολιβία.

Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια ευρεία περιοχή, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του νότιου Περού και της κεντρικής Χιλής. Μερικοί κάτοικοι δήλωσαν ότι ο σεισμός διήρκεσε έως και ένα λεπτό.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν αντικείμενα να αιωρούνται μέσα σε πολυκατοικίες. Υπήρξαν επίσης πληροφορίες για διακοπές ρεύματος σε τμήματα της πληγείσας περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Η Χιλή είναι μια από τις πιο ευάλωτες σε σεισμούς χώρες στον κόσμο, επειδή βρίσκεται κατά μήκος των ορίων όπου η πλάκα Νάζκα πιέζεται κάτω από την πλάκα της Νότιας Αμερικής.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι συνηθισμένοι στη βόρεια Χιλή, ειδικά σε περιοχές εξόρυξης όπως η Αντοφαγάστα, όπου η δόνηση μπορεί να γίνει αισθητή σε μεγάλες αποστάσεις λόγω του μεγέθους και του βάθους του συμβάντος.

Πηγή: bnonews

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

Αυστριακή ιστοσελίδα αποθεώνει την Ίο – Γιατί αναδεικνύεται ως το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Κυρανάκης: Το σχέδιο για παραγωγή και επισκευή τρένων στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Ελευσίνας και της Αλεξανδρούπολης

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:37 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Πολωνία: Ένας νεκρός και 18 τραυματίες από σύγκρουση φορτηγού με τρένο σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση

Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού που έπεσε π...
22:44 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

ΗΠΑ-Ιράν: Τι γνωρίζουμε και τι όχι για την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» και οι 60 κρίσιμες ημέρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πο...
21:52 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Παρίσι: Στη φυλακή δύο σχολικοί συνοδοί – «Bρήκαν το θάρρος να μιλήσουν»

Δύο εργαζόμενοι σε υπηρεσίες σχολικής φύλαξης στο Παρίσι προφυλακίστηκαν μετά την απαγγελία κα...
20:36 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

WSJ: «Ναυαγούν» οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν – «Αγκάθια» το πυρηνικό πρόγραμμα και η άρση των κυρώσεων

Η πρόοδος προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν επιβραδύνθηκε τη Δευτέρα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν