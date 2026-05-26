Κυρανάκης: Το σχέδιο για παραγωγή και επισκευή τρένων στην Ελλάδα – Ο κάθετος διάδρομος και η στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο πλαίσιο συζήτησης με επίκεντρο τις υποδομές, τη βιομηχανία και τη στρατηγική θέση της χώρας στον νέο ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών, περιέγραψε ένα ευρύτερο σχέδιο γεωπολιτικής και παραγωγικής αναβάθμισης της Ελλάδας μέσω των σιδηροδρόμων και των λιμανιών.

Με φόντο τις αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σταδιακή απεξάρτηση από κρίσιμες εξαρτήσεις της προηγούμενης δεκαετίας, ο κ. Κυρανάκης, σε συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο, Ανδριάνα Παρασκευοπούλου, στο συνέδριο BLUE STRATEGY SUMMIT 2026, που διοργανώνει η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων με κεντρικό θέμα «Η Ελλάδα στρατηγικός κρίκος Ευρώπης- Αμερικής- Ασίας», στο Athenaeum InterContinental Athens, έδωσε έμφαση στην ανάγκη επιστροφής της παραγωγής εντός Ευρώπης, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατασκευή και ανακατασκευή τροχαίου υλικού.

«Η Ευρώπη έκανε ένα στρατηγικό λάθος πιστεύοντας ότι μπορεί να μεταφέρει την παραγωγή στην Άπω Ανατολή και να παραμείνει ισχυρή. Η Κίνα δεν ανταγωνίζεται πλέον μόνο στην τιμή αλλά και στην ποιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο για παραγωγή τρένων στην Ελλάδα

Ο αναπληρωτής υπουργός περιέγραψε την κυβερνητική στόχευση να δημιουργηθούν στην Ελλάδα μονάδες τρενοεπισκευής και συμπαραγωγής, με αιχμή την Ελευσίνα και τον Βόλο.

Όπως είπε, ήδη υπάρχουν διεθνείς συνεργασίες και ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες, με τη συμμετοχή χωρών όπως η Κορέα, ενώ η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια που κατευθύνονται πλέον σε έργα στρατιωτικής κινητικότητας και εμπορευματικών μεταφορών.

«Το τροχαίο υλικό που απαιτείται σήμερα στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Κάπου πρέπει να παραχθεί. Και μπορεί να παραχθεί στην Ελλάδα», σημείωσε. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ, που συμπαρήχθη σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις στο Βόλο, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου των σταθερών συγκοινωνιών της Αθήνας. «Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί. Δημιουργεί τεχνογνωσία, εθνική προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κάθετος διάδρομος και η στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε ο λεγόμενος κάθετος σιδηροδρομικός διάδρομος Baltic-Black-Aegean, ο οποίος θα ενώνει τη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, ο διάδρομος αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές και τη στρατιωτική κινητικότητα, καθώς δημιουργεί εναλλακτική διαδρομή πέρα από τα Στενά του Βοσπόρου.

Η Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του, με τον αναπληρωτή υπουργό να σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζεται σταδιακά ο ρόλος της στον νέο ευρωπαϊκό σχεδιασμό μεταφορών.

Υπενθύμισε μάλιστα τη χρηματοδότηση ύψους 277 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία.

Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη και Βόλος στο νέο δίκτυο μεταφορών

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η Ελευσίνα, η Θεσσαλονίκη και ο Βόλος ως νέες πύλες εμπορίου και logistics, όλες συνδεδεμένες με σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το βασικό μήνυμα της τοποθέτησής του ήταν ότι η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, ώστε να αποκτήσει ισχυρότερο ρόλο στις μεταφορές, τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής.

«Υπάρχει ευκαιρία για εξαγωγές, για παραγωγή, για τρενοεπισκευή και για νέες θέσεις εργασίας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν γειτονικές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.