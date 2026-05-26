Πολωνία: Ένας νεκρός και 18 τραυματίες από σύγκρουση φορτηγού με τρένο σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση

Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού που έπεσε πάνω σε διερχόμενη επιβατική αμαξοστοιχία στη δυτική Πολωνία.

Όπως μεταδίδει το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP), το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 25/5 σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν.

Katastrofa kolejowa w Rogoźnie. Po uderzeniu w ciężarówkę pociąg KW wykolejony leży na boku, i prawdopodobnie doszło do pożaru. W drodze 3 śmigłowce LPR, 5 karetek. Straż pożarna z Poznania. pic.twitter.com/kjWORGrubl — poznan_moment (@poznan_moment) May 25, 2026

«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη (σιδηροδρομική) διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο πολωνός υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε. Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.