Σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Παρίσι: Στη φυλακή δύο σχολικοί συνοδοί – «Bρήκαν το θάρρος να μιλήσουν»

Δύο εργαζόμενοι σε υπηρεσίες σχολικής φύλαξης στο Παρίσι προφυλακίστηκαν μετά την απαγγελία κατηγοριών για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά, σε υπόθεση που προκαλεί σοκ στη Γαλλία και έχει ανοίξει εκατοντάδες έρευνες για παρόμοια περιστατικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Libération.

Δύο άνδρες προφυλακίστηκαν – Μία γυναίκα τέθηκε υπό ειδικό καθεστώς μάρτυρα

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 44 ετών, που εργάζονταν σε δραστηριότητες φύλαξης παιδιών μετά το σχολείο στο σχολείο Saint-Dominique στο Παρίσι, τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.

Μία γυναίκα εργαζόμενη τέθηκε σε πιο ευνοϊκό νομικό καθεστώς ως «μάρτυρας».

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η δικαστική έρευνα αφορά «πράξεις εις βάρος περίπου είκοσι παιδιών», ενώ οι δύο άνδρες διώκονται «για πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα».

Καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

Ο πρώτος ύποπτος, βραζιλιάνικης καταγωγής, πατέρας, κατηγορείται για πολλαπλά περιστατικά βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Οι δικηγόροι του ζήτησαν «προσοχή» απέναντι στην έντονη δημοσιότητα της υπόθεσης.

«Η δικαστική ιστορία έχει πολλές φορές αποδείξει ότι ο υπερβολικός μιντιακός θόρυβος σε τέτοιες υποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά λάθη», δήλωσαν.

Ο δεύτερος ύποπτος, γεννημένος στο Καμερούν, κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε πολλά χρονικά διαστήματα καθώς και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων.

Οι συνήγοροί του δήλωσαν ότι «αμφισβητεί πλήρως τις κατηγορίες» και ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία εις βάρος του.

«Τα παιδιά μας βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν»

Σύλλογος γονέων με την ονομασία «Les petits héros de Saint-Do» ανέφερε σε ανακοίνωσή του:

«Παρά τις απειλές που δέχονταν, τα παιδιά μας βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν. Είμαστε τόσο περήφανοι γι’ αυτά και δεν θα σωπάσουμε».

Οι γονείς εξέφρασαν «τεράστια οργή όχι μόνο απέναντι στους δράστες αλλά και απέναντι στους θεσμούς, ξεκινώντας από τον δήμο του Παρισιού και το σχολείο Saint-Dominique».

«Υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια και αποκρύφθηκαν από τους γονείς», κατήγγειλαν.

Αναφορές για βαρύτατες πράξεις

Σύμφωνα με τον σύλλογο γονέων, οι καταγγελίες περιλαμβάνουν «διεισδύσεις, θωπείες» και άλλες βαρύτατες κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον των παιδιών.

Οι γονείς δήλωσαν ότι αισθάνονται «ανακούφιση» μετά τις πρώτες προφυλακίσεις, αλλά ζήτησαν να συνεχιστεί η έρευνα ώστε «να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι αυτών των αποτρόπαιων πράξεων».

Παράλληλα εξέφρασαν αγανάκτηση επειδή «δεν πραγματοποιήθηκαν άμεσα έρευνες και κατασχέσεις μετά τις πρώτες μηνύσεις», παρότι αρκετά παιδιά είχαν αναφέρει πιθανές βιντεοσκοπήσεις των κακοποιήσεων.

Περισσότερες από 100 έρευνες για παρόμοιες υποθέσεις στο Παρίσι

Η υπόθεση αφορά υπηρεσίες σχολικής φύλαξης που εξυπηρετούν τα σχολεία Saint-Dominique, Rapp και La Rochefoucauld στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Συνολικά 44 παιδιά εξετάστηκαν από τη μονάδα προστασίας ανηλίκων σε ειδικές αίθουσες «Salle Mélanie», που έχουν σχεδιαστεί ώστε ακόμη και πολύ μικρά παιδιά να μπορούν να καταθέτουν σε ασφαλές περιβάλλον.

Περίπου 20 παιδιά θεωρούνται επίσημα θύματα, ενώ άλλες καταγγελίες απορρίφθηκαν προσωρινά επειδή τα παιδιά δεν κατονόμασαν συγκεκριμένο δράστη.

Την Τετάρτη είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Οι 13 αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε ότι στην πρωτεύουσα βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από 100 έρευνες για βία σε νηπιαγωγεία, περίπου 20 για δημοτικά σχολεία και άλλες 10 για παιδικούς σταθμούς.

Ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε σχέδιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τις υπηρεσίες σχολικής φύλαξης, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «απόλυτη προτεραιότητα».