Νετανιάχου: «Είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ – Ζητεί να ενταθούν τα πλήγματα εναντίον στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στον Λίβανο, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

«Δεν σταματάμε, αντιθέτως, ζήτησα να επιταχύνουμε» είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. «Θα εντείνουμε τα πλήγματα (…) και θα συντρίψουμε» τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου και «σε πολλές άλλες περιοχές».

