Κονγκό: Χάος σε κέντρο θεραπείας Έμπολα – Οργισμένοι πολίτες προσπάθησαν να πάρουν σορούς θυμάτων, αστυνομικοί άνοιξαν πυρ

Αστυνομικοί στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό άνοιξαν πυρ στον αέρα όταν οργισμένοι πολίτες επιχείρησαν να πάρουν τις σορούς συγγενών τους που πέθαναν σε κέντρο θεραπείας Έμπολα στην πόλη Μονγκβάλου, σύμφωνα με δύο τοπικούς δημοσιογράφους που μίλησαν στο BBC.

Το πλήθος προσπάθησε να πάρει τις σορούς θυμάτων

Οι ταραχές της Κυριακής συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι.

Το κέντρο θεραπείας, που βρίσκεται μέσα σε νοσοκομειακό συγκρότημα, ήταν το ίδιο σημείο που είχε γίνει στόχος επίθεσης από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο, όταν άγνωστοι πυρπόλησαν σκηνή απομόνωσης.

Οι σοροί θυμάτων του Έμπολα θεωρούνται εξαιρετικά μολυσματικές και μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω εξάπλωση του ιού κατά την προετοιμασία για την ταφή.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο τρέχον ξέσπασμα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 220 ύποπτοι θάνατοι.

«Γενικός συναγερμός» στο νοσοκομείο

Ο διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Μονγκβάλου, δρ Ρίτσαρντ Λοκούντου, δήλωσε ότι οι επιτιθέμενοι απαιτούσαν να παραδοθούν στις οικογένειες οι σοροί δύο ανθρώπων.

Όπως είπε στο Associated Press, το νοσοκομείο έχει τεθεί σε «γενικό συναγερμό».

Ένας από τους νεκρούς ήταν καθολικός ποιμένας και «γνωστή τοπική προσωπικότητα και θρησκευτικός ηγέτης», σύμφωνα με αξιωματούχο του νοσοκομείου που μίλησε στο AFP.

Δυσπιστία απέναντι στις αρχές και στον Έμπολα

Η καχυποψία απέναντι στις αρχές και ο σκεπτικισμός για τις αιτίες θανάτου έχουν προκαλέσει βαθιά δυσπιστία σε ορισμένες κοινότητες που πλήττονται από τον Έμπολα.

Την Πέμπτη, πλήθη έβαλαν φωτιά σε σκηνές απομόνωσης σε νοσοκομείο στην πόλη Ρουαμπάρα, 85 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μονγκβάλου, αφού εμποδίστηκαν να πάρουν τη σορό άνδρα που θεωρείται ότι πέθανε από Έμπολα για να τον θάψουν.

Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιούν ασφαλείς ταφές υπό αστυνομική προστασία, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού.

Τρεις εθελοντές έχουν επίσης πεθάνει από ύποπτο Έμπολα, πιθανότατα αφού μολύνθηκαν κατά τη διαχείριση σορών, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Ενίσχυση συντονισμού με Ουγκάντα και Νότιο Σουδάν

Το Σαββατοκύριακο, οι υπουργοί Υγείας της ΛΔ Κονγκό, της Ουγκάντας και του Νοτίου Σουδάν ολοκλήρωσαν σχέδιο διασυνοριακού συντονισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας, μαζί με τον επικεφαλής των Africa CDC.

Τη Δευτέρα, η Ουγκάντα επιβεβαίωσε δύο νέα κρούσματα, και τα δύο σε υγειονομικούς, ανεβάζοντας τα συνολικά κρούσματα στη χώρα στα επτά, με έναν θάνατο.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία και ότι γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Φόβοι για εξάπλωση σε πολλές αφρικανικές χώρες

Τα Africa CDC προειδοποίησαν ότι και άλλες χώρες κινδυνεύουν από την επιδημία, ανάμεσά τους η Αγκόλα, το Μπουρούντι, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Αιθιοπία, η Κένυα, η Ρουάντα, το Νότιο Σουδάν, η Τανζανία και η Ζάμπια.

Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, δρ Ζαν Κασέγια, δήλωσε ότι συγκαλεί σύσκεψη τη Δευτέρα με «όλους τους Αφρικανούς ηγέτες» για τον συντονισμό της αντίδρασης.

Μιλώντας στο BBC World Service, ανέφερε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για αποφυγή σπατάλης πόρων, απομόνωση και διαχείριση κρουσμάτων, αλλά και διασφάλιση «αξιοπρεπών κηδειών».

Προϋπολογισμός 319 εκατ. δολαρίων για την αντιμετώπιση της επιδημίας

Ο Κασέγια ανέφερε επίσης ότι η ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν συμφώνησαν σε προϋπολογισμό 319 εκατομμυρίων δολαρίων για να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας.

Μέχρι στιγμής έχει εξασφαλιστεί περίπου το 10% του ποσού από τις πληγείσες χώρες.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, ανακοίνωσε αρχική χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων «ως πράξη αλληλεγγύης».

«Η Αφρική δεν περιμένει πλέον παθητικά να δράσουν άλλοι για να τη βοηθήσουν», δήλωσε.

«Η επιδημία μάς ξεπερνά»

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι οι ομάδες αντιμετώπισης «προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος» μετά την καθυστέρηση στον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων.

Τα Africa CDC κήρυξαν επιδημία Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι της ΛΔ Κονγκό στις 15 Μαΐου. Πρόκειται για τη 17η επιδημία Έμπολα στη χώρα.

«Ενισχύουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή η επιδημία μάς ξεπερνά», δήλωσε ο Τέντρος, προσθέτοντας ότι θα ταξιδέψει στη ΛΔ Κονγκό την επόμενη ημέρα.

Ο ΠΟΥ χαρακτήρισε την επιδημία κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Σπάνιο στέλεχος του ιού χωρίς διαθέσιμο εμβόλιο

Η επιδημία προκαλείται από το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα, το οποίο δεν είχε εμφανιστεί για περισσότερο από μία δεκαετία.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εμβόλια ή φάρμακα που να στοχεύουν ειδικά το συγκεκριμένο στέλεχος, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τη θεραπεία.

Ο ΠΟΥ είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι μπορεί να χρειαστούν έως και εννέα μήνες για να είναι έτοιμο εμβόλιο.

Εκτός από την Ιτούρι, κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στις επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου της ΛΔ Κονγκό, που συνορεύουν με τη Ρουάντα.

Τμήματα αυτών των περιοχών βρίσκονται υπό τον έλεγχο της αντάρτικης οργάνωσης M23, οι συγκρούσεις της οποίας με τις κυβερνητικές δυνάμεις δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες στην αντιμετώπιση της επιδημίας.