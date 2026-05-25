Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους και τραυμάτισαν 69 το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 69 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις που έπληξαν πολλές περιφέρειες της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τοπικές αρχές στις 25 Μαΐου.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 262 drones, εκ των οποίων τα 246 αναχαιτίστηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας. Δέκα drones διέφυγαν της αεράμυνας και έπληξαν εννέα τοποθεσίες, ενώ καταγράφηκαν συντρίμμια σε επτά σημεία, σύμφωνα με την The Kyiv Independent.

Νεκρός 24χρονος σε πλήγμα drone στο Σούμι

Στην περιφέρεια Σούμι, ρωσικό drone χτύπησε αυτοκίνητο πολιτών στην κοινότητα Κρασνοπίλια, σκοτώνοντας έναν 24χρονο άνδρα. Σε ξεχωριστές επιθέσεις στην ίδια περιφέρεια τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 90 επιθέσεις σε 43 οικισμούς της περιφέρειας Σούμι.

Νεκροί και τραυματίες σε Χερσώνα και Ντονέτσκ

Στην περιφέρεια Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 34 οικισμούς, μεταξύ αυτών και την πόλη της Χερσώνας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 16, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 14 τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ντονέτσκ, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν, καθώς η περιοχή παραμένει ένα από τα πιο σφοδρά μέτωπα του πολέμου.

Παιδί μεταξύ των τραυματιών στο Χάρκοβο

Ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Μποχοντούχιβ και στο χωριό Πετρίβκα της περιφέρειας Χαρκόβου άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και 19 τραυματίες. Οι νεκροί είναι δύο άνδρες ηλικίας 68 και 25 ετών, ενώ από τους τραυματίες οι 17 νοσηλεύονται, με τρεις να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα κορίτσι πέντε ετών, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου συνεχίζονται οι μάχες στα νοτιοανατολικά, ρωσικά πλήγματα τραυμάτισαν έξι ανθρώπους, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ολεξάντρ Χάνζα. Σε ξεχωριστή επίθεση στην πόλη Παβλοχράντ το πρωί της 25ης Μαΐου, τραυματίστηκαν ακόμη έξι άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα εξάχρονο αγόρι.

Yesterday, Russian military destroyed a protestant church in Balakliia, Kharkiv region. Church of the Gospel published the video of the fire on its YouTube channel. The roof was totally lost in 15–20 min. Luckily, nobody was hurt. The link to the original video is below. 1/2 pic.twitter.com/hL9PJNAAvm — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) May 24, 2026

Εκατοντάδες πλήγματα στη Ζαπορίζια

Τρεις άμαχοι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Ζαπορίζια, δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ. Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 753 πλήγματα με drones, κατευθυνόμενες βόμβες και πυροβολικό σε 48 οικισμούς της περιοχής.

Ρωσικά drones έπληξαν επίσης την πόλη Τσερνίχιβ κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίζοντας δύο γυναίκες ηλικίας 39 και 44 ετών, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.

A shocking video of the aftermath of the attack on Lukyanivka in Kyiv has been published online. Horror and pain. Perpetrator: Russia. pic.twitter.com/Zeqet8RnIw — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) May 25, 2026

Είχε προηγηθεί μαζική επίθεση σε Κίεβο και περίχωρα

Την προηγούμενη ημέρα, στις 24 Μαΐου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones, με κύριο στόχο το Κίεβο και τη γύρω περιοχή, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες καταστροφές στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στις 24 Μαΐου ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα από την επίθεση. Μόνο στο Κίεβο τραυματίστηκαν περισσότεροι από 80 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.