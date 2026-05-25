Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους και τραυμάτισαν 69 το τελευταίο 24ωρο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Κατεστραμμένο πολυκατοικιακό συγκρότημα και καμένα οχήματα μετά από ρωσικό πλήγμα στην πόλη Παβλοχράντ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ στην Ουκρανία. (Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ντνιπροπετρόφσκ)
Κατεστραμμένο πολυκατοικιακό συγκρότημα και καμένα οχήματα μετά από ρωσικό πλήγμα στην πόλη Παβλοχράντ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ στην Ουκρανία. (Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ντνιπροπετρόφσκ)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 69 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις που έπληξαν πολλές περιφέρειες της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τοπικές αρχές στις 25 Μαΐου.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 262 drones, εκ των οποίων τα 246 αναχαιτίστηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας. Δέκα drones διέφυγαν της αεράμυνας και έπληξαν εννέα τοποθεσίες, ενώ καταγράφηκαν συντρίμμια σε επτά σημεία, σύμφωνα με την The Kyiv Independent.

Νεκρός 24χρονος σε πλήγμα drone στο Σούμι

Στην περιφέρεια Σούμι, ρωσικό drone χτύπησε αυτοκίνητο πολιτών στην κοινότητα Κρασνοπίλια, σκοτώνοντας έναν 24χρονο άνδρα. Σε ξεχωριστές επιθέσεις στην ίδια περιφέρεια τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 90 επιθέσεις σε 43 οικισμούς της περιφέρειας Σούμι.

Νεκροί και τραυματίες σε Χερσώνα και Ντονέτσκ

Στην περιφέρεια Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 34 οικισμούς, μεταξύ αυτών και την πόλη της Χερσώνας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 16, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 14 τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ντονέτσκ, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν, καθώς η περιοχή παραμένει ένα από τα πιο σφοδρά μέτωπα του πολέμου.

Παιδί μεταξύ των τραυματιών στο Χάρκοβο

Ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Μποχοντούχιβ και στο χωριό Πετρίβκα της περιφέρειας Χαρκόβου άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και 19 τραυματίες. Οι νεκροί είναι δύο άνδρες ηλικίας 68 και 25 ετών, ενώ από τους τραυματίες οι 17 νοσηλεύονται, με τρεις να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα κορίτσι πέντε ετών, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου συνεχίζονται οι μάχες στα νοτιοανατολικά, ρωσικά πλήγματα τραυμάτισαν έξι ανθρώπους, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ολεξάντρ Χάνζα. Σε ξεχωριστή επίθεση στην πόλη Παβλοχράντ το πρωί της 25ης Μαΐου, τραυματίστηκαν ακόμη έξι άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα εξάχρονο αγόρι.

Εκατοντάδες πλήγματα στη Ζαπορίζια

Τρεις άμαχοι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Ζαπορίζια, δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ. Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 753 πλήγματα με drones, κατευθυνόμενες βόμβες και πυροβολικό σε 48 οικισμούς της περιοχής.

Ρωσικά drones έπληξαν επίσης την πόλη Τσερνίχιβ κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίζοντας δύο γυναίκες ηλικίας 39 και 44 ετών, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.

Είχε προηγηθεί μαζική επίθεση σε Κίεβο και περίχωρα

Την προηγούμενη ημέρα, στις 24 Μαΐου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones, με κύριο στόχο το Κίεβο και τη γύρω περιοχή, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες καταστροφές στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στις 24 Μαΐου ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα από την επίθεση. Μόνο στο Κίεβο τραυματίστηκαν περισσότεροι από 80 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

Νέα έρευνα αποκαλύπτει γιατί τα εξοχικά στην Ελλάδα είναι πλέον… «χρυσά»

Παγωτά: Γιατί ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει ότι η ποσότητα είναι… μικρότερη

Πώς να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε το νέο σας iPad

Η βροχή διαττόντων των Περσείδων 2026 – Τι να περιμένετε
περισσότερα
20:36 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

WSJ: «Ναυαγούν» οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν – «Αγκάθια» το πυρηνικό πρόγραμμα και η άρση των κυρώσεων

Η πρόοδος προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν επιβραδύνθηκε τη Δευτέρα...
19:48 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Κονγκό: Χάος σε κέντρο θεραπείας Έμπολα – Οργισμένοι πολίτες προσπάθησαν να πάρουν σορούς θυμάτων, αστυνομικοί άνοιξαν πυρ

Αστυνομικοί στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό άνοιξαν πυρ στον αέρα όταν οργισμένοι π...
19:30 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Τρεις νεκροί στην Ουγκάντα ύστερα από σύγκρουση οχήματος με ελέφαντα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν όχημα συγκρούστηκε με ελέφαντα σε εθνικό πάρκο της ...
16:59 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ρωσία προς ξένους πολίτες: «Εγκαταλείψτε άμεσα το Κίεβο» – Προειδοποίηση για «συστηματικά πλήγματα»

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Κίεβο για ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν