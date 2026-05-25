Πάπας Λέων: «Ξεπερασμένη» η θεωρία του «δίκαιου πολέμου» – Προειδοποίηση για χρήση των συγκρούσεων ως αντιπερισπασμό

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Πάπας Λέων
Φωτογραφία: Reuters
Σε μια ιστορική παρέμβαση με άμεσες γεωπολιτικές προεκτάσεις προχώρησε ο πάπας Λέων ΙΔ’, απορρίπτοντας πλήρως το δόγμα του «δίκαιου πολέμου» που επικαλείται η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπμ για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Μέσα από τη νέα του εγκύκλιο, υπό τον τίτλο «Magnifica Humanitas» (Μεγαλειώδης Ανθρωπότητα), ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον εκτροχιασμό της διεθνούς κοινότητας προς τη βία, καταγγέλλοντας παράλληλα την εργαλειοποίηση των πολέμων για εσωτερική πολιτική κατανάλωση.

Η απόρριψη ενός δόγματος αιώνων

Στο κείμενό της εγκυκλίου, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο πάπας Λέων ΙΔ’ προχωρά σε μία από τις πλέον ξεκάθαρες αποκηρύξεις της θεωρίας του «δίκαιου πολέμου», μιας θεολογικής και πολιτικής γραμμής που η Καθολική Εκκλησία χρησιμοποιούσε τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα για να αξιολογεί τις παγκόσμιες συγκρούσεις.

Το δόγμα αυτό, που ορίζει ότι ο πόλεμος είναι θεμιτός μόνο ως άμυνα απέναντι σε μια επιθετικότητα, έχει επιστρατευτεί πρόσφατα από στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ -συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είναι Καθολικός- για την προάσπιση του πολέμου με το Ιράν.

«Τα τελευταία 60 χρόνια σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις εκπληκτικής βαναυσότητας, που συχνά έπληξαν τον άμαχο πληθυσμό σε μαζική κλίμακα», αναφέρει ο Αμερικανός ποντίφικας.


«Η ανθρωπότητα διολισθαίνει σε μια βίαιη κουλτούρα ισχύος, όπου η ειρήνη δεν εμφανίζεται πλέον ως μια ευθύνη που πρέπει να αναληφθεί, αλλά ως ένα εύθραυστο διάλειμμα μεταξύ των συγκρούσεων».

Πετώντας οριστικά στο καλάθι των αχρήστων τη δικαιολόγηση των ένοπλων αναμετρήσεων, ο πάπας Λέων σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η θεωρία του “δίκαιου πολέμου”, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ συχνά για να δικαιολογήσει κάθε είδους πόλεμο, είναι πλέον ξεπερασμένη».

«Η χρήση βίας, βίας και όπλων αντανακλά μια σχεσιακή φτώχεια που έχει πάντα καταστροφικές συνέπειες για τους άμαχους πληθυσμούς».

Κυνισμός και εσωτερικά προβλήματα

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα κίνητρα ορισμένων παγκόσμιων ηγετών, αφήνοντας σαχείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι στρατιωτικές κρίσεις προκειμένου να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από την εγχώρια επικαιρότητα.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ορισμένοι ηγέτες να θεωρήσουν την ένοπλη σύγκρουση ως έναν αποτελεσματικό τρόπο για να εκτρέψουν την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα και ως ένα κυνικό εργαλείο για τη διαχείριση των δυσκολιών», ανέφερε.

