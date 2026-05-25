Άγρια επίθεση σε βάρος άνδρα στα Ιωάννινα: Τον ξυλοκόπησαν, τον μαχαίρωσαν και τον λήστεψαν στη μέση του δρόμου

Άγρια επίθεση σε έναν άνδρα εξαπέλυσε μία ομάδα αλλοδαπών, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι, το βράδυ του Σαββάτου στα Ιωάννινα. Ο άνδρας, αιμόφυρτος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από την αστυνομικοί έρευνα, οι δύο συλληφθέντες, μαζί με άλλους άγνωστους ομοεθνείς τους, έστησαν ενέδρα στον αλλοδαπό άνδρα, χτυπώντας τον και καταφέρνοντας χτύπημα με μαχαίρι στο θύμα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ένας εκ των κατηγορουμένων άρπαξε από την τσέπη του θύματος, ποσό ύψους 350 ευρώ.

Η κινητοποίηση της Ασφάλειας Ιωαννίνων ήταν άμεση και σύμφωνα με το epiruspost, ύστερα από μεθοδικές έρευνες και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν το μεσημέρι της Κυριακής τους δύο κατηγορούμενους και τους πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συμμετείχαν στην άγρια επίθεση.