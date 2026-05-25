Παρασκευάς Άντζας: «Ξέραμε τη σοβαρότητα και ψάχναμε τρόπο να βοηθήσουμε» λέει φίλος του

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Παρασκευάς Άντζας
Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από χρόνια μάχη με τη νόσο ALS. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο πρώην διεθνής αμυντικός είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα με την παρουσία του σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δόξα Δράμας και Εθνική Ελλάδας.

Ο 49χρονος πρώην ποδοσφαιριστής είχε πραγματοποιήσει σημαντική καριέρα στα ελληνικά γήπεδα, ενώ είχε καταγράψει και 26 συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Η πορεία του συνδέθηκε με μεγάλες στιγμές, αλλά όσοι τον γνώριζαν στάθηκαν κυρίως στον χαρακτήρα, το ήθος και την αξιοπρέπειά του.

Στενός συγγενής του Παρασκευά Άντζα μίλησε στην κάμερα του «Live News» και ανέφερε ότι ο εκλιπών δεν είχε καμία έπαρση, παρά τη σπουδαία ποδοσφαιρική του διαδρομή.

«Ήταν παντρεμένος. Έχει και τρία παιδιά. Ήταν ένα παιδί με ήθος, με αξιοπρέπεια και ένα παιδί το οποίο δεν είχε καμία έπαρση. Δηλαδή αυτό το όνομα το οποίο είχε δημιουργήσει, δεν είχε καμία σημασία για όλους εμάς εδώ στην περιοχή και για όλους τους ανθρώπους που τον γνώριζαν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο συγγενής του Παρασκευά Άντζα.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο προπονητής του Μοναστηριακού Δράμας και φίλος του Παρασκευά Άντζα, Πασχάλης Δημαρίδης. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε με αξιοπρέπεια το σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα.

«Αντιμετώπιζε με αξιοπρέπεια το πρόβλημα της υγείας του. Ήταν φίλος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο γήπεδο που πρωτοέπαιξε ποδόσφαιρο και έκανε τα πρώτα του βήματα. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, όπως και όλη η χώρα, για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα.

Περάσαμε από τον Πανδραμαϊκό μαζί. Κάναμε όμορφη παρέα, αλλά τον τελευταίο καιρό έλειπε, καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή του. Ξέραμε τη σοβαρότητα και ψάχναμε τρόπο να βοηθήσουμε, αλλά το πρόβλημα, όπως αποδείχθηκε, ήταν ανίατο», ανέφερε ο Πασχάλης Δημαρίδης.

Τον αποχαιρέτησαν οι πρώην συμπαίκτες του

Παλιοί συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό αποχαιρέτησαν τον Παρασκευά Άντζα με αναρτήσεις στα social media. Ο Γρηγόρης Γεωργάτος έγραψε: «Καλό ταξίδι φίλε μου, οι αναμνήσεις μας θα μείνουν για πάντα χαραγμένες».

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς ανέφερε: «Αναπαύσου φίλε μου. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις και για το τι άνθρωπος ήσουν. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά σου για αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Ο Χρήστος Πατσατζόγλου έγραψε: «Για τον κόσμο μπορεί να ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, για εμένα ήταν κομμάτι της καρδιάς μου. Καλό παράδεισο αδερφέ μου».

Ο Βασίλης Τοροσίδης αποχαιρέτησε τον Παρασκευά Άντζα με τη φράση: «Καλό παράδεισο Βούλη».

Η κηδεία του Παρασκευά Άντζα θα γίνει την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, στις 17:00, στη Δράμα, την περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

19:42 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

19:12 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

19:06 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

18:57 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

