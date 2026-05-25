ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα εκτίμηση για τη ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια – Τι έδειξε η πραγματογνωμοσύνη της Τυχεροπούλου

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Oικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Εκπλήξεις έκρυβε η πραγματογνωμοσύνη για τη ζημιά μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στα ευρωπαϊκά κονδύλια, από όσα η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποδίδει σε συνολικά 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον ANT1, όταν υποβλήθηκε στη Βουλή η δικογραφία για τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, έλειπε η ποσοτικοποίηση της ζημιάς, ήτοι πόσο ακριβώς χρεώθηκαν τα ταμεία της ΕΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να ανατεθεί μεταχρονολογημένα στη Βιβή Τυχεροπούλου, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη που παραδόθηκε στις 18 Μαΐου.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ποσά που υπολόγισε η κ. Τυχεροπούλου, εκτός από μία, είναι χαμηλότερα από εκείνα που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία. Μάλιστα στην περίπτωση του κ. Μηταράκη δεν υπάρχει καθόλου ζημιά. Δεν υπάρχει ποινικό αντικείμενο».

«Ακόμα όμως και στην περίπτωση της κ. Παπακώστα, όπου η ζημιά είχε υπολογιστεί πάνω από 120.000 ευρώ, η κ. Τυχεροπούλου υπολόγισε πως ήταν 7.000 ευρώ, άρα είναι πλημμέλημα» πρόσθεσε.

Ως προς το σύνολο, εξάγεται το συμπέρασμα ότι καμία ζημιά δεν δείχνει κακούργημα. Όλες είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα. Υπάρχει λοιπόν απόκλιση ανάμεσα στα στοιχεία της εισαγγελέως και στα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης της κ. Τυχεροπούλου.

«Αυτούς τους υπολογισμούς ανέλαβε να τους κάνει η αστυνομία. Φαίνεται να υπήρχε έλλειψη σε κάποιες ειδικές γνώσεις σε σχέση με το πώς υπολογίζονται οι επιδοτήσεις και αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα και έφερε τη διαφορά στον υπολογισμό της ζημιάς. Τώρα, την έκθεση της κ. Τυχεροπούλου την επικαλούνται οι συνήγοροι των βουλευτών» κατέληξε ο Τάσος Τέλλογλου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

ΤτΕ: Αύξηση 28,3% στην κίνηση των τουριστών το πρώτο τρίμηνο του 2026 -Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους ξένους τουρίστες

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
14:51 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Προϋπολογισμός: Αυτοί είναι οι φόροι που έφεραν το πλεόνασμα 1,88 δισ. ευρώ στο τετράμηνο – Αναλυτικά τα στοιχεία

Πλεόνασμα ύψους 1.887 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού  σε τροπ...
14:36 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Πιερρακάκης για Στουρνάρα: Εισηγούμαι την ανανέωση της θητείας του στην ΤτΕ – Δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης

«Η Ελλάδα της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτήν τ...
09:31 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Από τον Ιούνιο και...
07:13 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα: Παράταση έως το τέλος του χρόνου – Ολομέτωπη επίθεση σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις  

Την παράταση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για έξι μήνες, αναμένεται να ε...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν