Αλέξης Τσίπρας: Άρχισε την αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος – ΒΙΝΤΕΟ

Αλέξης Τσίπρας: Άρχισε την αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
Περίπου 24 ώρες απομένουν για τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, στις 20.00, στην πλατεία Θησείου, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το όνομα, το σήμα και την πολιτική ταυτότητα του νέου φορέα.

Πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media, και άρχισε την αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις, αποκαλύπτοντας και το μουσικό θέμα της εκδήλωσης.

Δείτε το βίντεο με την αντίστροφη μέτρηση:

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος και απηύθυνε νέο κάλεσμα για την Τρίτη 26 Μάϊου

Κρατώντας μία μπάλα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, ανέφερε: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου. Την Τρίτη στις 28 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί»…

Η Μπαρτσελόνα είναι η αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα εξ ου και η ποδοσφαιρική μπάλα, αλλά και η φανέλα με το νούμερο 26 που χρησιμοποίησε στα βίντεο-προαναγγελία του νέου κόμματος. Κάποια στιγμή είχε, μάλιστα, δηλώσει πως: «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, είναι μια ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα που έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά».

tsiprasbarcelona
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις με τον Αλέξη Τσίπρα και τους συνεργάτες του να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι σε επίπεδο επικοινωνίας στα social media.

Άλλοτε με μια φράση όπως «Τώρα είναι η Ώρα» και άλλοτε με χιούμορ που έχει να κάνει με το όνομα του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει διαρκή καλέσματα μέχρι το τελικό ραντεβού της Τρίτης 26 Μαϊου στις 8 το βρά

17:30 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

