Νετανιάχου: «Είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ – Ζητεί να ενταθούν τα πλήγματα εναντίον στον Λίβανο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Νετανιάχου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στον Λίβανο, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

«Δεν σταματάμε, αντιθέτως, ζήτησα να επιταχύνουμε» είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. «Θα εντείνουμε τα πλήγματα (…) και θα συντρίψουμε» τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου και «σε πολλές άλλες περιοχές».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

Αυστριακή ιστοσελίδα αποθεώνει την Ίο – Γιατί αναδεικνύεται ως το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Κυρανάκης: Το σχέδιο για παραγωγή και επισκευή τρένων στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Ελευσίνας και της Αλεξανδρούπολης

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:44 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

ΗΠΑ-Ιράν: Τι γνωρίζουμε και τι όχι για την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» και οι 60 κρίσιμες ημέρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πο...
21:52 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Παρίσι: Στη φυλακή δύο σχολικοί συνοδοί – «Bρήκαν το θάρρος να μιλήσουν»

Δύο εργαζόμενοι σε υπηρεσίες σχολικής φύλαξης στο Παρίσι προφυλακίστηκαν μετά την απαγγελία κα...
20:36 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

WSJ: «Ναυαγούν» οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν – «Αγκάθια» το πυρηνικό πρόγραμμα και η άρση των κυρώσεων

Η πρόοδος προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν επιβραδύνθηκε τη Δευτέρα...
19:48 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Κονγκό: Χάος σε κέντρο θεραπείας Έμπολα – Οργισμένοι πολίτες προσπάθησαν να πάρουν σορούς θυμάτων, αστυνομικοί άνοιξαν πυρ

Αστυνομικοί στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό άνοιξαν πυρ στον αέρα όταν οργισμένοι π...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν