Γκίλφοϊλ: Ελλάδα και ΗΠΑ ανακτούμε την κυριαρχία μας στον ναυτιλιακό τομέα

Στο συνέδριο Blue Strategy Summit 2026 μίλησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και πιο συγκεκριμένα για την από κοινού με τις ΗΠΑ αντιμετώπιση των προκλήσεων.

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού Μητσοτάκη, οι μεγάλες χώρες μας αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις. Η συμμαχία μας βασίζεται στην ασφάλεια, την ευημερία και τον κοινό στόχο. Και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του οράματος» ανέφερε η κα Γκίλφοϊλ και πρόσθεσε:

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει την αμερικανική ναυτιλιακή υπεροχή ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής μας πολιτικής, και η Ελλάδα είναι εταίρος μας σε αυτό το όραμα. Μαζί, ανακτούμε την κυριαρχία μας στον ναυτιλιακό τομέα και δημιουργούμε ένα ανοιχτό, προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα που ενισχύει τις οικονομίες μας, σήμερα και στο μέλλον».