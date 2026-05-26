Γιάννης Τσορτέκης: «Το θέατρο δεν είναι εν γένει ποιοτικό, όπως και η τηλεόραση»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Γιάννης Τσορτέκης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, «Νωρίς-Νωρίς», κάθισε τη Δευτέρα (25/5) ο Γιάννης Τσορτέκης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, στη συνέντευξή του με τους δύο παρουσιαστές, μίλησε για το θέατρο και την τηλεόραση, ενώ απάντησε και στο τι είναι πιο σημαντικό για εκείνον, όταν επιλέγει το πού θα εργαστεί.

Γιάννης Τσορτέκης: «Και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου, είμαι άνθρωπος των άκρων»

Όταν η Μαρία Ηλιάκη του είπε ότι αυτό που εκτιμάει πάρα πολύ σε εκείνον «είναι ότι είστε ένας άνθρωπος του ποιοτικού, που όμως αγαπάει πολύ και την τηλεόραση», ο Γιάννης Τσορτέκης ανέφερε ότι: «Το θέατρο δεν είναι εν γένει ποιοτικό, όπως και η τηλεόραση εν γένει δεν είναι ποιοτική. Οπότε και εδώ έχει σαβούρα, και εκεί έχει σαβούρα… Παντού. Γι’ αυτό πάντα έχει να κάνει ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεσαι, οι άνθρωποι, η συγκυρία, και όντως ο τρόπος για το αποτέλεσμα. Πρέπει να σέβεσαι με κάποιον τρόπο αυτό».

Σε ερώτηση για το τι είναι πιο σημαντικό στην επιλογή του στις συνεργασίες του, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης απάντησε: «Νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι το Α και το Ω. Γιατί αν οι άνθρωποι βρεθούμε σε μία αγαστή σχέση, όπου και να είμαστε, και με όποιο έργο και να είμαστε, θα το φέρουμε εις πέρας. Το πιστεύω αυτό».

Έλενα Μαυρίδου-Γιάννης Τσορτέκης: «Άνθρωποι είμαστε και φυσικά θα κομπλάρει το σύστημα»

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

Αυστριακή ιστοσελίδα αποθεώνει την Ίο – Γιατί αναδεικνύεται ως το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Κυρανάκης: Το σχέδιο για παραγωγή και επισκευή τρένων στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Ελευσίνας και της Αλεξανδρούπολης

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:53 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ματούλα Ζαμάνη: «Ήμουν σίγουρη εγώ για αυτό που είμαι – Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι»

Την Ματούλα Ζαμάνη υποδέχτηκαν στο «Στούντιο 4» τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο...
22:19 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Δώρα Χρυσικού για Γωγώ Μαστροκώστα: «Σήμερα πονάω σαν να έχασα μια αδελφή, γιατί γνωρίζω την τυχαιότητα του ότι εγώ ζω»

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Μαΐου. Η Δώρα Χρυσικού πραγματοποίησε μία π...
21:23 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Μαρίλια Μητρούση: «Οι γονείς μου ήταν έξαλλοι πιο πολύ με τη μουσική – Τους είχα πετάξει ότι θέλω να τραγουδάω και στα μπουζούκια»

Καλεσμένη στο «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, ήταν η Μαρίλια Μητρο...
18:57 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Φαίη Σκορδά για Γωγώ Μαστροκώστα: «Είχε την έγνοια να μεγαλώσει το παιδί και να φτάσει τουλάχιστον 18 ετών»

Η είδηση της απώλειας της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία μόλις 55 ετών, έχει σκορπίσει τη θλίψη....
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν