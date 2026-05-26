Γιάννης Τσορτέκης: «Το θέατρο δεν είναι εν γένει ποιοτικό, όπως και η τηλεόραση»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, «Νωρίς-Νωρίς», κάθισε τη Δευτέρα (25/5) ο Γιάννης Τσορτέκης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, στη συνέντευξή του με τους δύο παρουσιαστές, μίλησε για το θέατρο και την τηλεόραση, ενώ απάντησε και στο τι είναι πιο σημαντικό για εκείνον, όταν επιλέγει το πού θα εργαστεί.

Όταν η Μαρία Ηλιάκη του είπε ότι αυτό που εκτιμάει πάρα πολύ σε εκείνον «είναι ότι είστε ένας άνθρωπος του ποιοτικού, που όμως αγαπάει πολύ και την τηλεόραση», ο Γιάννης Τσορτέκης ανέφερε ότι: «Το θέατρο δεν είναι εν γένει ποιοτικό, όπως και η τηλεόραση εν γένει δεν είναι ποιοτική. Οπότε και εδώ έχει σαβούρα, και εκεί έχει σαβούρα… Παντού. Γι’ αυτό πάντα έχει να κάνει ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεσαι, οι άνθρωποι, η συγκυρία, και όντως ο τρόπος για το αποτέλεσμα. Πρέπει να σέβεσαι με κάποιον τρόπο αυτό».

Σε ερώτηση για το τι είναι πιο σημαντικό στην επιλογή του στις συνεργασίες του, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης απάντησε: «Νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι το Α και το Ω. Γιατί αν οι άνθρωποι βρεθούμε σε μία αγαστή σχέση, όπου και να είμαστε, και με όποιο έργο και να είμαστε, θα το φέρουμε εις πέρας. Το πιστεύω αυτό».