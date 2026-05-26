Ο Πάπας Λέοντας ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη» για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Προχωρώντας σε μια ιστορική δήλωση, ο πάπας Λέων ΙΔ’, στην Εγκύκλιό του «Μagnifica Humanitas» (Θαυμαστή Ανθρωπότητα), η οποία παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (25/05) στο Βατικανό ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη για την χρονική καθυστέρηση με την οποία η Καθολική Εκκλησία καταδίκασε την πληγή της δουλείας», ενώ κατήγγειλε τις «νέες μορφές δουλείας» της ψηφιακής οικονομίας.

«Κατά τη διάρκεια της Ιστορίας, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία -έπειτα από αίτημα βασιλέων- παρενέβη σε διάφορες περιπτώσεις για να ρυθμίσει και να νομιμοποιήσει τις μεθόδους υποταγής και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, της δουλείας των ‘απίστων’», έγραψε ο βορειοαμερικανός ποντίφικας, στην πρώτη του αυτή Εγκύκλιο, την οποία υπέγραψε στις 15 Μαΐου.

«Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ή να μειώσουμε τη σημασία με την οποία η Εκκλησία και η κοινωνία καταδίκασαν τη μάστιγα της δουλείας», πρόσθεσε ο Λέων. Στην «Μagnifica Humanitas», παράλληλα, κατήγγειλε «νέες μορφές δουλείας» οι οποίες συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία.

«Η Καθολική Εκκλησία ανέχθηκε για πολύ καιρό τη δουλεία και μόνον στη συνέχεια άρχισε να την καταδικάζει με απόλυτο τρόπο» έγραψε ο πάπας Πρέβοστ. Όπως αναφέρει, «πρόκειται για μια πληγή της χριστιανικής μνήμης», κάτι που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την ανθρωπότητα.

«Για τον λόγο αυτό, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη» δήλωσε τέλος ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

