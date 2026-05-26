87 μέρες μετά το Ιράν αποκαθιστά την πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους πολίτες

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εξέδωσε διάταγμα που διατάζει την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, επικαλούμενο πηγή στο Υπουργείο Επικοινωνιών.

Οι ιρανικές αρχές έχουν επιβάλει σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου σε όλη τη χώρα για περισσότερες από 87 ημέρες, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης NetBlocks.

Η κίνηση αυτή δυσκόλεψε τους Ιρανούς πολίτες να λαμβάνουν ενημερώσεις ενώ το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδιζαν τη χώρα και προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε επιχειρήσεις που βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Πηγή: Aljazeera