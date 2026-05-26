Ο Akylas μετά το «Ferto» κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του με τίτλο «Parto» – Δείτε το video clip

Mετά το «Ferto» με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, ο Akylas κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του με τίτλο «Parto» που περιέχεται στο πρώτο album του καλλιτέχνη «Press Start».

Ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε το video clip για το τραγούδι «Parto», όπου ο Akylas πρωταγωνιστεί δίπλα σε μία γιαγιά σε ένα χρωματιστό pop μικρόκοσμο, μακριά από το άγχος, τα «πρέπει» και την καθημερινότητα.

Παίζουν παιχνίδια, βλέπουν ταινία, γελάνε, χορεύουν και απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου σαν παιδιά, αποδεικνύοντας πως η χαρά δεν έχει ηλικία.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει Jim Georgantis και τα Vfx ο San Tierrez.

Το «Parto» περιλαμβάνεται στο debut album του Akyla, «Press Start», που κυκλοφορεί από τη «Minos EMI, a Universal Music Company» κι έχει ήδη γίνει viral στα streaming platforms και στα social media

