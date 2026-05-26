Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν ή θα μας παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο ή θα το καταστρέψει σε αποδεκτή τοποθεσία

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το υλικό θα μπορούσε να μεταφερθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή, εναλλακτικά, να καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη συμφωνημένη τοποθεσία, κατόπιν συνεννόησης με την ιρανική πλευρά.

Toνισε δε, ότι η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την παρουσία της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (AEC) ή ανάλογων αρμόδιων αρχών, ώστε να διασφαλιστεί η εποπτεία της καταστροφής του υλικού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο (“πυρηνική σκόνη!”) είτε θα παραδοθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταφερθεί και να καταστραφεί είτε, κατά προτίμηση, σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή αντίστοιχο οργανισμό να επιβλέπει τη διαδικασία», έγραψε ο Τραμπ.

Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ και η στάση της Τεχεράνης

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί ολόκληρο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα πριν τεθεί σε εφαρμογή μια πιθανή εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις οριστικής συμφωνίας.