«Μουδιασμένος» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γωγώ Μαστροκώστα: «Θα σε θυμόμαστε για την καλή σου την καρδιά» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Lifestyle

«Μουδιασμένος» δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, στην αρχή της εκπομπής «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας 25/5, προχωρώντας σε μια πιο προσωπική και εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά τοποθέτηση για την γνωστή Ελληνίδα γυμνάστρια και παρουσιάστρια, η είδηση του θανάτου της οποίας χθες, μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο συγκλόνισε το πανελλήνιο.

«Θέλω να σας πω ότι είμαι λίγο μουδιασμένος γιατί το νέο αυτό που ήρθε από το πρωί και έχει να κάνει με τη Γωγώ Μαστροκώστα, έτσι, έχει σφίξει το στομάχι μας. Η Γωγώ ήταν μια… μπορεί να μην ήμασταν κολλητοί, αλλά έχει έρθει εδώ. Είναι μια συνέντευξη που παίζει έτσι πάρα πολύ σε όλα τα κανάλια από το πρωί. Και επειδή μας στείλατε και πάρα πολλά μηνύματα, αποφασίσαμε στην αυριανή εκπομπή να παίξουμε ένα μεγαλύτερο απόσπασμα από τη Γωγώ, που, η Γωγώ για μένα, αλλά και για πάρα πολύ κόσμο, πέρα του ότι ήμασταν γνωστοί και όχι κολλητοί, σηματοδοτούσε μια εποχή χαράς και φωτός. Έτσι μιας ελπίδας», δήλωσε αρχικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η Μαστροκώστα υπήρξε μια έντονη τηλεοπτική παρουσία μιας άλλης εποχής, υπενθυμίζοντας στιγμές της από την τηλεόραση και εκπομπές όπως το «Πολύ την Κυριακή». Όπως είπε, «Ήταν ένα κορίτσι που πραγματικά έδινε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα μιας όμορφης εποχής. Και, οκ, όλο αυτό που συνέβη, πάρα πολύ δυσάρεστο.»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, απηύθυνε δημόσια συλλυπητήρια, λέγοντας «Να πω καλό ταξίδι Γωγώ μέσα απ’ την καρδιά μου και από όλους εδώ πέρα τους συνεργάτες και επίσης, συλλυπητήρια στον σύζυγο, στην κόρη, στους αγαπημένους. Θα σε θυμόμαστε, και όταν αυτή η εκπομπή λέει κάτι να ξέρετε, αλλά πιστεύω και πάρα πολύς κόσμος που σε γνώρισε, θα σε θυμόμαστε για αυτή σου την καλή σου την καρδιά, και αυτό το υπέροχο χαμόγελο που έχεις.»

Δείτε το βίντεο:

