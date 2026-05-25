Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια, η οποία είχε γίνει ευρέως γνωστή τη δεκαετία του ’90, έδινε μία πολύ γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της πριν λίγο μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση για τη «μαχήτρια» μητέρα της:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ», ανέφερε στο Instagram η Βικτώρια Δέλλα.

 

Ποια ήταν η Γωγώ Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε γεννηθεί στις 26 Αυγούστου 1970, ενώ η καταγωγή της ήταν από το Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας.

Ήταν απόφοιτη του «Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού», του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή, ενώ το κοινό την γνώρισε τη δεκαετία του ’90, ως γυμνάστρια στην εκπομπή του MEGA «Μεταξύ μας».

Ο έρωτας με τον Τραϊανό Δέλλα

Η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας ήταν ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Γνωρίστηκαν το 2006, ενώ όταν άρχισαν να πραγματοποιούν κοινές δημόσιες εμφανίσεις, έκαναν τον κόσμο που ασχολείται με τις ζωές των αναγνωρίσιμων προσώπων να παραμιλάει, με το πόσο ταιριαστοί ήταν.

Σε ανάρτηση που είχε πραγματοποιήσει για τα γενέθλιά του το 2018, στο Instagram προφίλ της, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε γράψει: «Δεν υπάρχει μέρα από τότε που μπήκες στη ζωή μου, χωρίς να σκεφτώ πόσο τυχερή είμαι… κάθε φορά που σε κοιτάω μου φαίνεται απίστευτο ότι μπορώ να σε αγαπάω τόσο πολύ… τόσο αστείρευτα!!! Χρόνια πολλά».

 

Η γέννηση της κόρης τους και η μάχη με τον καρκίνο

Το 2008 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για εκείνους, καθώς ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Βικτώρια.

Δυστυχώς, ενώ η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν ακόμα στο μαιευτήριο, ο γιατρός θα της ανακοινώσει ότι έχει καρκίνο στο στήθος.

«Είναι η αντίθεση της χαράς με τη λύπη. Τα οποία είναι δύο τεράστια συναισθήματα στο πικ, τα μεγαλύτερα που μπορεί να νιώσει μια γυναίκα. Το μωρό τότε ήταν δύο ημερών», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο «Dot»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μεσάνυχτα», η Γωγώ Μαστροκώστα είχε αναφερθεί σε εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της. Ανάμεσα σε άλλα, είχε πει πως: «Πριν από την πρώτη μου εγκυμοσύνη εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι. Πήγα σε έναν γιατρό, με εξέτασε, δεν μου έκανε καν μαστογραφία, και μου είπαν ότι δεν έχω τίποτα».

«Όταν έγινε η διάγνωση, μετά τη γέννηση της κόρης μου, με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο, με νάρκωσαν, και ξυπνάω και η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι ότι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”… Είμαι πολύ τυχερή που δεν τρελάθηκα.

Κρατούσα το μωρό μου και έλεγα “θα τη δω να μεγαλώνει;”. Ξεκίνησα αμέσως θεραπείες. Τον πρώτο 1-1,5 μήνα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Έκλαιγα πολύ εκείνη την περίοδο. Δεν έκλαιγα τόσο για εμένα. Επειδή λατρεύω τον άνδρα μου, πιο πολύ έκλαιγα ότι “τι έχω κάνει σε αυτόν τον άνθρωπο;”, “γιατί να του το κάνω αυτό;”. Ο Τραϊανός ήταν ένας βράχος δίπλα μου. Επειδή πιστεύω και στον Θεό γενικότερα, πιστεύω ότι μου έστειλε αυτόν τον άγγελο στη ζωή μου», είχε συνεχίσει.

