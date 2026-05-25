Φαίη Σκορδά για Γωγώ Μαστροκώστα: «Είχε την έγνοια να μεγαλώσει το παιδί και να φτάσει τουλάχιστον 18 ετών»

Η είδηση της απώλειας της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία μόλις 55 ετών, έχει σκορπίσει τη θλίψη. Το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου στο «Buongiorno», μίλησαν για αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός, με την Φαίη Σκορδά να τονίζει τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η αείμνηστη παρουσιάστρια, στο να κάνει «πιο κανονικό τον καρκίνο σε μία μαμά».

Μιλώντας για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η Φαίη Σκορδά είπε πως: «Είναι μία είδηση πάρα πολύ στενάχωρη για όλους μας, γιατί την γνωρίζαμε. Δεν ήταν κολλητή μου, αλλά όλοι την γνωρίζαμε στο χώρο την Γωγώ Μαστροκώστα.

Όλοι ξέραμε ότι είχε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα υγείας, όλοι γνωρίζαμε ότι έχει μία κόρη, και όταν είχε μάθει ότι έπρεπε να δώσει τη δική της μάχη, το κοριτσάκι ήταν πολύ μικρό. Ξέρω ότι είχε την έγνοια να μεγαλώσει το παιδί και να φτάσει τουλάχιστον 18 ετών».

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ»

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι: «Το μόνο που μπορούμε όλοι να πούμε, είναι συλλυπητήρια, γιατί ήταν μία μαμά, μία σύζυγος, μία αδελφή, φίλη. Σε αυτό το ανθρώπινο κομμάτι μένουμε. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ και λίγο μετράω τις λέξεις μου, γιατί το είχαμε ζήσει όλοι τότε».

«Δηλαδή όταν μάθαμε, και η ίδια έχει μιλήσει για αυτό, για το θέμα της υγείας, η σκέψη ήταν στο παιδί της και στον άνδρα της, γιατί και η δική της η σκέψη ήταν εκεί. Που μπορεί να συμβεί σε πάρα πολλές οικογένειες δυστυχώς, ο γονέας, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας… Εντάξει λέμε και για τη μαμά λίγο κάτι παραπάνω. Πώς θα είναι χωρίς τη μαμά», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Φαίη Σκορδά εξήγησε πως: «Ήταν από τις πρώτες που μίλησε. “Έφυγε” από αυτό, ύστερα από πολλά χρόνια βέβαια, έπειτα από 18 χρόνια, αν τα βάλεις κάτω, αλλά έκανε πιο κανονικό τον καρκίνο σε μία μαμά. Ότι μπορούμε να το παλέψουμε, και ζούμε με αυτό, και είμαστε μαχήτριες, και είμαστε μαμάδες, και βγαίνουμε και μιλάμε, με ένα όριο, και είμαστε ακόμα γυναίκες, και είμαστε λαμπερές».