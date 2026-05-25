Άννα Κορακάκη – Γιάννης Χαλκιαδάκης: Σχεδιάζουν να βαπτίσουν την κόρη τους τον Ιούλιο – Πού θα γίνει το μυστήριο

Η Άννα Κορακάκη γιόρτασε φέτος για πρώτη φορά και με ιδιαίτερη συγκίνηση την Ημέρα της Μητέρας. Η ολυμπιονίκης της σκοποβολής και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, ζουν στιγμές οικογενειακής ευτυχίας κρατώντας την πριγκίπισσά τους στην αγκαλιά τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μάλιστα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, προγραμματίζουν τη βάφτιση της μικρής τους για τον ερχόμενο Ιούλιο στη Δράμα. Η πρωταθλήτρια, που κατέκτησε χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, αποφεύγει να προβάλλει την οικογενειακή ζωή που έχει δημιουργήσει με τον πολιτικό μηχανικό από την Ιεράπετρα Κρήτης.

Γι’ αυτό, όπως κράτησε τη σχέση, τον γάμο, αλλά και την εγκυμοσύνη της μακριά από τη δημοσιότητα, το ίδιο επιθυμεί να κάνει και με τη βάφτιση. Ο ερχομός της κόρης της τον περασμένο Ιανουάριο γέμισε με χαρά εκείνη και τον σύζυγό της, αλλά και τις οικογένειές τους. «Γεννήθηκε η αγάπη αυτή που ξεπερνά όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και να ανατρέψει τα πάντα στο πάντα μας», είχε γράψει στο προσωπικό της προφίλ στα social media, με χιλιάδες ακολούθους της να σπεύδουν να τη συγχαρούν.

Η τριάμισι μηνών κόρη της είναι το πιο πολύτιμο πλάσμα για εκείνη, ενώ, όπως πρόσφατα παραδέχθηκε, μοιάζει πολύ στον Γ. Χαλκιαδάκη. «Το πιστό αντίγραφο του μπαμπά της. Από καταγωγή είναι 50% Κρητικοπούλα, αλλά από εμφάνιση 100%! Με εμένα προς το παρόν το μόνο που έχει ίδιο είναι η ομάδα αίματος!».

Σε επικοινωνία που είχε η «R» με τον πατέρα και προπονητή της Άννας, ο Τάσος Κορακάκης δήλωσε: «Είμαι απερίγραπτα χαρούμενος για την κόρη μου! Η Άννα αυτή την περίοδο είναι αφοσιωμένη στην κορούλα της και απολαμβάνει τη μητρότητα. Η μικρή στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της είναι ίδια ο μπαμπάς της. Τον Ιούλιο πιστεύω, μετά τη βάφτιση, να ξεκινήσουμε προπονήσεις. Ο μεγάλος στόχος είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Νοέμβριο, όπου δίνονται οι κάρτες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Η αθλήτρια που πετυχαίνει τους στόχους της με ακρίβεια τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο ετοιμάζεται να διεκδικήσει το εισιτήριο που θα τη στείλει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, έχοντας το καλύτερο γούρι της ζωής της: την κόρη της.