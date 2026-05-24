Akylas για Eurovision: Με πλήγωσαν κάποια σχόλια, αλλά κρατάω τα όμορφα

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» ήταν ο Akylas, ο οποίος σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη αναφέρθηκε στο ταξίδι του στη Eurovision. Ο γνωστός καλλιτέχνης σχολίασε τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί γύρω από τη συμμετοχή του, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το κύμα στήριξης και την αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο κατά την επιστροφή του.

O Akylas παραδέχτηκε ότι είχε άλλες προσδοκίες, με δεδομένο ότι από την αρχή βρισκόταν πολύ ψηλά στα στοιχήματα, ενώ εξομολογήθηκε πως υπήρξαν και κάποια σχόλια που τον πλήγωσαν.

«Είτε στεναχωρηθήκαμε είτε όχι, τώρα προχωράμε, πάμε γι’ άλλα. Είμαι ενθουσιασμένος για το άλμπουμ μου, τις συναυλίες μου που θα είναι υπερ-παραγωγή. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω όλο αυτό που έζησα, να πάρω λίγο τον χρόνο μου. Δεν έχω προλάβει να το συνειδητοποιήσω γιατί με το που γύρισα, αρρώστησα, και μετά ξεκίνησα κατευθείαν τις πρόβες. Όμως, οι άνθρωποι που με στηρίζουν και με αγαπάνε μου δείχνουν τι έζησα και μου το υπενθυμίζουν» είπε ο Akylas.

«Σίγουρα είχαν γεννηθεί κάποιες προσδοκίες γιατί από την αρχή οι στοιχηματικές μας είχαν πολύ ψηλά. Απ’ ότι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω, γιατί το top3 που έδειχναν, έμεινε εκτός πεντάδας όλο. Αυτό όμως μας είχε κάνει όλους να το πιστέψουμε πολύ. Εγώ πραγματικά έδωσα την ψυχή μου και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Σίγουρα υπήρχε μια μικρή στενοχώρια και το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω, αν θα με δεχτούν», συμπλήρωσε.

Συγκινημένος ήταν και όταν περιέγραψε την υποδοχή που δέχτηκε από τον κόσμο μετά τη Eurovision. «Το βίντεο που ανέβασα το πρώτο κιόλας ήταν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου μου που δεν μπόρεσα να κοιμηθώ μέχρι το πρωί»

Στη συνέχεια, μίλησε για όσα έζησε στο αεροδρόμιο της Βιέννης, όπου, όπως είπε, ένιωσε τεράστια αγάπη από τους θαυμαστές του: «Με το που πήγα στο αεροδρόμιο της Βιέννης και έζησα όλο αυτόν τον κόσμο να μου λέει “ευχαριστούμε γι’ αυτό που μας έκανες να ζήσουμε και είσαι ο νικητής μας”».

«Ένιωσα κατευθείαν τόση πολλή αγάπη που συγκινήθηκα πραγματικά, δηλαδή και στο αεροπλάνο», τόνισε ακόμη.

Τα σχόλια που τον πλήγωσαν

Ο Akylas παραδέχτηκε πως ορισμένες κριτικές και σχόλια τον στενοχώρησαν, ωστόσο προσπάθησε να τα αντιμετωπίσει με ψυχραιμία.

«Κάποια σίγουρα με στενοχώρησαν, αλλά εντάξει… Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη και εννοείται πάντα σεβαστή… Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο, αλλά από την άλλη it’s ok, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, έχει τη δική του αισθητική».

Το νέο άλμπουμ και οι συναυλίες που ετοιμάζει

Ο Akylas αποκάλυψε πως το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Press Start» κυκλοφορεί άμεσα, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό το νέο βήμα για εκείνον. «Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το διάστημα. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά τώρα πάμε για άλλα. Προχωράμε. Το άλμπουμ μου “Press Start” βγαίνει σήμερα το βράδυ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος».

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στις εμφανίσεις που ετοιμάζει, εξηγώντας πως θέλει να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στο κοινό του: «Ξεκινάω τις συναυλίες μου, οι οποίες θα είναι υπερπαραγωγή. Ήθελα πολύ να επενδύσω στις συναυλίες μου και να φέρω κάτι καινούριο».