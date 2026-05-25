Νέο τροχαίο στη Ζαχάρω στο ίδιο σημείο της τραγωδίας με τον 29χρονο – Αυτοκίνητο έπεσε σε σταθμευμένη νταλίκα

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (25/5/2026) τα ξημερώματα στη Ζαχάρω Ηλείας, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου λίγες ώρες νωρίτερα, έχασε τη ζωή του ο 29χρονος Δημήτρης Μελάς από τη Μεσσηνία, στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6.00 το πρωί, στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρω προς Κυπαρισσία, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.

Το όχημα κατέληξε πάνω σε σταθμευμένη, έμφορτη πλατφόρμα νταλίκας, η οποία βρισκόταν εκτός οδοστρώματος. Ευτυχώς, η πρόσκρουση έγινε με χαμηλή ταχύτητα και τόσο η οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα δεν τραυματίστηκαν, παρά τη σφοδρή εικόνα που παρουσίαζε το σημείο.

Το νέο συμβάν έρχεται να προστεθεί στο σοκ που έχει προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο της Κυριακής, όταν ο 29χρονος ΕΠΟΠ της 117 Πτέρυγας Μάχης, έχασε τη ζωή του, αφού το αυτοκίνητό του προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας στο κέντρο της Ζαχάρως. Ο στρατιωτικός επέστρεφε στην υπηρεσία του μετά από επίσκεψη στην οικογένειά του στη Μεσσηνία.

Το γεγονός ότι δύο παρόμοια τροχαία καταγράφηκαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες στο ίδιο σημείο έχει προκαλέσει προβληματισμό και ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας του δρόμου, αλλά και για τη στάθμευση βαρέων οχημάτων στην περιοχή.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του νέου ατυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζαχάρως.

Πηγή: Patrinews.gr

11:40 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

