Ζαχάρω: Θρήνος για τον 29χρονο Δημήτρη που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Υπηρετούσε στην 117 Πτέρυγα Μάχης, είχε πάει να δει συγγενείς του

Πρόωρα κόπηκε το νήμα της ζωής του 29χρονου Δημήτρη Μελά, που έχασε τη ζωή του σε φρικτό τροχαίο στη Ζαχάρω. Ο ξαφνικός χαμός του έχει βυθίσει στη θλίψη τους συγγενείς, τους φίλους, τους συνεργάτες του, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινότητα που αδυνατεί να πιστέψει την τραγωδία.

Ο 29χρονος, ο οποίος υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) στον τομέα Πληροφορικής του ΚΕΑΤ στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί στην τοπική κοινωνία και στον κύκλο του. Το μοιραίο βράδυ, γύρω στις 21:30, είχε ξεκινήσει από τη Διασπορά Κυλλήνης με κατεύθυνση την Καλαμάτα, προκειμένου να περάσει χρόνο με τους φίλους του. Μάλιστα, πριν φτάσει στον τελικό του προορισμό, είχε κάνει μια ενδιάμεση στάση στο Αρτίκι Μεσσηνίας, απ’ όπου κατάγεται, για να επισκεφθεί συγγενικά του πρόσωπα.

Τα ξημερώματα, γύρω στις 05:30, ο 29χρονος πήρε τελικά τον δρόμο της επιστροφής για τη Διασπορά Κυλλήνης. Η βιασύνη του να επιστρέψει οφειλόταν στο γεγονός ότι φιλοξενούσε δύο συγγενείς του, με τους οποίους είχε προγραμματίσει για σήμερα να πάνε για μπάνιο στη θάλασσα.

Όταν όμως, γύρω στις 07:30 το πρωί, ένας φίλος του προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά για να δει αν είχε φτάσει, ο 29χρονος δεν απαντούσε στις κλήσεις. Δυστυχώς, οι φόβοι των δικών του ανθρώπων επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο, όταν λίγο αργότερα μαθεύτηκε η τραγική είδηση του τροχαίου. Ο 29χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο της Ζαχάρως γύρω στις 6:30 το πρωί, με τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νέος κατευθυνόταν από τον τόπο καταγωγής του προς την υπηρεσία του, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την σταθμευμένη νταλίκα και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος της.

Συνάδελφοι, φίλοι και γνωστοί αδυνατούν να πιστέψουν πως ο Δημήτρης δεν βρίσκεται πια κοντά τους. Η τοπική κοινωνία παραμένει μουδιασμένη από την τραγωδία, ενώ τα μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 29χρονο Δημήτρη Μελά αποτυπώνουν τη βαθιά οδύνη για τον άδικο χαμό του.

