Ζαχάρω: Θρήνος για τον 29χρονο Δημήτρη που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Υπηρετούσε στην 117 Πτέρυγα Μάχης, είχε πάει να δει συγγενείς του

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

Τροχαίο στη Ζαχάρω:
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Πρόωρα κόπηκε το νήμα της ζωής του 29χρονου Δημήτρη Μελά, που έχασε τη ζωή του σε φρικτό τροχαίο στη Ζαχάρω. Ο ξαφνικός χαμός του έχει βυθίσει στη θλίψη  τους συγγενείς, τους φίλους, τους συνεργάτες του, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινότητα που αδυνατεί να πιστέψει την τραγωδία.

Ο 29χρονος, ο οποίος υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) στον τομέα Πληροφορικής του ΚΕΑΤ στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί στην τοπική κοινωνία και στον κύκλο του. Το μοιραίο βράδυ, γύρω στις 21:30, είχε ξεκινήσει από τη Διασπορά Κυλλήνης με κατεύθυνση την Καλαμάτα, προκειμένου να περάσει χρόνο με τους φίλους του. Μάλιστα, πριν φτάσει στον τελικό του προορισμό, είχε κάνει μια ενδιάμεση στάση στο Αρτίκι Μεσσηνίας, απ’ όπου κατάγεται, για να επισκεφθεί συγγενικά του πρόσωπα.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο στη Ζαχάρω

Τα ξημερώματα, γύρω στις 05:30, ο 29χρονος πήρε τελικά τον δρόμο της επιστροφής για τη Διασπορά Κυλλήνης. Η βιασύνη του να επιστρέψει οφειλόταν στο γεγονός ότι φιλοξενούσε δύο συγγενείς του, με τους οποίους είχε προγραμματίσει για σήμερα να πάνε για μπάνιο στη θάλασσα.

Όταν όμως, γύρω στις 07:30 το πρωί, ένας φίλος του προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά για να δει αν είχε φτάσει, ο 29χρονος δεν απαντούσε στις κλήσεις. Δυστυχώς, οι φόβοι των δικών του ανθρώπων επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο, όταν λίγο αργότερα μαθεύτηκε η τραγική είδηση του τροχαίου. Ο 29χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο της Ζαχάρως γύρω στις 6:30 το πρωί, με τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο στη Ζαχάρω

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νέος κατευθυνόταν από τον τόπο καταγωγής του προς την υπηρεσία του, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την σταθμευμένη νταλίκα και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος της.

Συνάδελφοι, φίλοι και γνωστοί αδυνατούν να πιστέψουν πως ο Δημήτρης δεν βρίσκεται πια κοντά τους.  Η τοπική κοινωνία παραμένει μουδιασμένη από την τραγωδία, ενώ τα μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 29χρονο Δημήτρη Μελά αποτυπώνουν τη βαθιά οδύνη για τον άδικο χαμό του.

Δείτε φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ζαχάρω

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να κάνετε στην εγκυμοσύνη για να γίνει το παιδί σας πιο έξυπνο

Λιπώδες ήπαρ: Τα καλύτερα και τα χειρότερα ροφήματα για το συκώτι σας

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι δικαστικοί υπάλληλοι-Ποια είναι τα αιτήματα τους

Παπασταύρου: «Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό»

«Ένας όμορφος θάνατος»: Πώς ένα ετοιμοθάνατο άστρο δημιούργησε το Νεφέλωμα της Κρυστάλλινης Σφαίρας

Το νέο Forum της Meta: Ένας συνδυασμός Reddit, Facebook και Google AI Overview
περισσότερα
15:29 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Μάριος Οικονόμου: Αναζητούνται αυτόπτες μάρτυρες για το τροχαίο – Η μοιραία αναστροφή και τα νεότερα για την υγεία του 34χρονου

Έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το τροχαίο που συνέβη έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώ...
15:17 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ντόλκα σε Καρυστιανού: «Μην σταματάς, φάτους τα σωθικά» – Η στήριξη από τη μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή

Η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή που έχασε την ζωή της την τραγική βραδιά του δυστυχ...
14:53 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Νέα Φιλαδέλφεια: Πώς ο Στρατός μέσα σε λίγες ώρες έστησε πεζογέφυρα πάνω από τον Κηφισό – Δείτε φωτογραφίες

Με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετήθηκε η πεζογέφυρα για τη ζεύξη του Κηφισού στο Δήμ...
14:43 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διάλογοι-«φωτιά» με πρωταγωνιστή τον 43χρονο Ζωνιανό που συνελήφθη – «Δεν είμαι καλά μπρε, θα πάθω καρδιά μια κοπανιά…»

Με μία απρόσμενη ιστορία ήρθαν αντιμέτωπες οι Αρχές μετά την μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν