Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Πέθανε σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας σκορπίζοντας θλίψε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Τα τελευταία χρόνια ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).  Το πρωί της Δευτέρας (25/5) άφησε την τελευταία του πνοή σκορπίζοντας τη θλίψη στη γενέτειρά του την Δράμα, στα παιδιά του, στην οικογένειά του, αλλά και σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Παρασκευάς Άντζας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας.

